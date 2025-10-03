Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης και έπλεε στον κόλπο (της Σμύρνης) το βράδυ της Παρασκευής (3/10), σύμφωνα με πληροφορίες από ανοιχτές πηγές- όπως είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο με διάρκεια από τις 4 ως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Navtex (όσον αφορά στην περιοχή) είναι αντίστοιχη της προηγούμενης που είχε εκδοθεί για το τουρκικό ερευνητικό, το οποίο όμως δεν βγήκε τελικά ποτέ για έρευνες. Επί της προκειμένης, (πάντα σύμφωνα με τη Navtex) το σκάφος υποτίθεται ότι θα κινηθεί κοντά στη Λέσβο και στη Χίο (δυτικά της Λέσβου, πάνω από τους Καλόγερους και νότια της Χίου), παραμένοντας σε διεθνή ύδατα- αλλά και σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Από ελληνικής πλευράς εκδόθηκε απαντητική Navtex, όπου επισημαίνεται πως αναρμόδιος σταθμός έβγαλε Navtex που αναφέρεται σε «επιστημονικές έρευνες μέρος των οποίων είναι χωρίς άδεια καθώς οι σχετικές θέσεις βρίσκονται πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αριθμός αυτών των θέσεων εμπίπτουν εντός περιοχής ελληνικής αρμοδιότητας Navtex, όπου ο σταθμός της Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη μετάδοση μηνυμάτων Navtex».

Η ελληνική Navtex έχει διάρκεια ως τις 25 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25

WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η μεγάλη εθνική διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», ενώ υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη τουρκική Navtex για το «Πίρι Ρέις» είχε ακολουθήσει αιφνιδιαστική ελληνική άσκηση μεσαίας κλίμακας από τον Έβρο μέχρι τις εσχατιές του Αιγαίου.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες στη συγκεκριμένη περιοχή, που θα καθιστούσαν δύσκολη την όποια διεξαγωγή ερευνών από το τουρκικό σκάφος.