Το «Πίρι Ρέις» δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ- «δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, ερωτηθείς για το τουρκικό ωκεανογραφικό.

«Νομίζω ότι σηκώνεται πολύς θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Δεν έχουν σχέση με το “Πίρι Ρέις” και το “Πίρι Ρέις” δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ…δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ» ήταν η πλήρης δήλωση.

Το «RV K. Piri Reis» ανήκει στο Πανεπιστήμιο Dokuz Eylul και ναυπηγήθηκε το 1978 στην (τότε) Δυτική Γερμανία). Ήταν το πρώτο ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας που προοριζόταν για επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα, και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, μπορεί να επιχειρεί για 20 ημέρες χωρίς να «δέσει» σε λιμάνι. Είναι μήκους 36 μέτρων, έχει γερανό και σύνδεση με δορυφόρο, καθώς και εργαστήριο, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 12 μέλη πληρώματος και 12 ακαδημαϊκούς/ ερευνητές. Ο εξοπλισμός του επιτρέπει τη διεξαγωγή τη διεξαγωγή ωκεανογραφικών ερευνών, ερευνών για πετρέλαιο και αέριο κλπ.

Το σκάφος έχει «προβοκατόρικο χαρακτήρα», καθώς είχε βρεθεί στο επίκεντρο μείζονος κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1987. Ακολουθεί φωτογραφία του.