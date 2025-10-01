Με πυρετώδεις ρυθμούς εξελίσσεται σε όλη την επικράτεια η μεγάλη διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το ΓΕΕΘΑ φωτογραφίες και βίντεο από νυχτερινά γυμνάσια καταδρομέων των ΕΤΕΘ κάπου στο Αιγαίο, καθώς και από ειδική αμφίβια επιχείρηση VBSS (visit, board, search and seizure- επίσκεψη, επιβίβαση, έρευνα και κατάσχεση/ κατάληψη).

Πέραν των δυνάμεων καταδρομών, βεβαίως, εντατικές είναι και οι αεροπορικές επιχειρήσεις, με 280 εξόδους από 80 μαχητικά ημέρα και νύχτα.

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες. Διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.