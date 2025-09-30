Εικόνες από άσκηση προκατάληψης νησίδος από αμφίβιους καταδρομείς της ΔΕΠ (Διοίκηση Ειδικού Πολέμου), στο πλαίσιο της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

● Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

● Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

● Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.