Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/2) οι αρμόδιες αρχές προέβησαν στη σύλληψη στρατιωτικού, ο οποίος κατηγορείται για συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

