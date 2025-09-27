Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη εθνική διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», η οποία άρχισε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει ως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Με γυμνάσια να πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια, το ΓΕΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από δραστηριότητες καταδρομέων του ΕΤΑ (Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών- υπάγεται στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου) στη Θράκη, με άλμα ελευθέρας πτώσεως πριν τη δύση του ηλίου.

Advertisement

Advertisement

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, κύριος σκοπός της άσκησης είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

● Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

● Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

● Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.