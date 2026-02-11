Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, έρχεται ύστερα από διαδοχικές αναβολές και σε μια συγκυρία όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται διαρκώς ανάμεσα σε «ήρεμα νερά» και σε γνωστές εστίες έντασης.

Το ραντεβού των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένο για τις 15:15 (ώρα Ελλάδας), ενώ στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στο οποίο μετέχουν:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Γιατί «πρέπει» να γίνει αυτή η συνάντηση

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά οι συζητήσεις «κολλάνε», η διπλωματική επαφή λειτουργεί ως μηχανισμός αποσυμπίεσης. Μειώνει τα περιθώρια λάθους, κρατά ζωντανή την επικοινωνία και στην καλύτερη περίπτωση αποτρέπει την επόμενη κρίση.

Και αυτό είναι το βασικό διακύβευμα: όχι μια θεαματική «επανεκκίνηση», αλλά μια ελάχιστη σταθερότητα.

Η ατζέντα έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μία «μοναδική διαφορά» για την Αθήνα. Στην πράξη, οι διαφωνίες είναι πολυεπίπεδες: θαλάσσιες ζώνες και ερμηνείες του Δικαίου της Θάλασσας, ζητήματα εναέριου χώρου και κινήσεις στο Αιγαίο, συζητήσεις για ενεργειακά projects στην Ανατολική Μεσόγειο και το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά επιμένει σε μια σταθερή γραμμή. Η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διαδικασία επίλυσης είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό –σύμφωνα με όσα έχουν διαμηνυθεί δημοσίως από την Αθήνα – είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η αποστολή και ο «ρεαλισμός» των προσδοκιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και κυβερνητική/υπηρεσιακή ομάδα, ενώ –σύμφωνα με ρεπορτάζ– ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα βρίσκεται στην αποστολή, την ώρα που η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εμφανίζεται να μην ταξιδεύει λόγω ασθένειας.

Παράλληλα, η Άγκυρα προσέρχεται με τον δικό της σχεδιασμό, σε μια περίοδο που η τουρκική διπλωματία έχει έντονη κινητικότητα. Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είναι ο Χακάν Φιντάν.

Το συμπέρασμα: χρήσιμη συνάντηση, δύσκολη εξίσωση

Ελάχιστοι περιμένουν «άλματα». Όμως, σε ένα περιβάλλον όπου μια κρίση μπορεί να προκληθεί και από ένα επεισόδιο τακτικής φύσης, η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν αντιμετωπίζεται ως αναγκαία. Για να κρατηθούν ανοιχτά τα κανάλια, να χαρτογραφηθούν οι πραγματικές προθέσεις και να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Με άλλα λόγια: μπορεί να μη λύνει το πρόβλημα, αλλά μειώνει τον κίνδυνο να γίνει ανεξέλεγκτο.

