O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Catherine Vautrin.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση (ανεπίσημη μετάφραση από τα γαλλικά):

Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην Αθήνα.

Η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά.

Η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belh@rra, της FDI «Κίμων», πριν από λίγες ημέρες, την οποία ήδη επισκεφτήκατε, καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες.

Επί του παρόντος, γνωρίζω καλά, εργαζόμαστε από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Έχω ζητήσει από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Ελπίζω ότι θα την υπογράψουμε με τον Πρόεδρο Macron πιθανώς μέσα στους προσεχείς μήνες.

Οπότε, και πάλι, καλωσήρθατε στην Αθήνα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε.

