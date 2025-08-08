Την κινητοποιήση του ελληνισμού στη Γερμανία, ξεκίνησε η ομογενειακή εφημερίδα e-enimerosi.com για το όργιο της εκποίησης ακινήτων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Ο εκδότης της, δημοσιογράφος Χρήστος Μουρτζούκος, με καταγωγή από την Φλώρινα, για το θέμα με τις ”επενδύσεις” στα κατεχόμενα, έστειλε επιστολή στην γερμανική Καγκελαρία, στα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Θυμίζουμε ότι με τον προκλητικό τίτλο «Πληρώνετε μόνο το αεροπορικό – εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα», δεκάδες γερμανικές διαφημιστικές εκστρατείες υπόσχονται σε επενδυτές «τριήμερα εξόρμησης» στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, με πλήρη διαμονή, μεταφορά, διατροφή και ξενάγηση, όλα καλυμμένα, αρκεί να επιδείξουν ενδιαφέρον για αγορά εξοχικής κατοικίας ή βίλας σε περιοχές που τελούν υπό τουρκική κατοχή. Ερντογάν και Τατάρ, υπόσχονται εποδότηση 70%!

Την είδηση αυτή, που προκαλεί οργή και μόνο οργή, αποκάλυψε η έγκριτη ομογενειακή ιστοσελίδα e-enimerosi.com και αναδημοσίευσε η HuffPost την περασμένη εβδομάδα. Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση σε Αθήνα και Λευκωσία, ούτε από κυβερνήσεις και αντιπολίτευση, ούτε από φορείς, ούτε από ΜΜΕ, με εξαίρεση την ψηφιακή μας εφημερίδα.

Η HuffPost, με την εξέλιξη των επιστολών που εστάλησαν από τον ελλαδίτη συνάδελφο δημοσιογράφο Χρήστο Μουρτζούκο, στη Καγκελαρία και σε γερμανικά υπουργεία, δίνει και σήμερα την πρέπουσα συνέχεια στην, όσο γίνεται πιό έντονη, δημοσιοποίηση της άθλιας τουρκικής καμπάνιας, η οποία έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα, προσβάλλοντας κατάφωρα τη διεθνή νομιμότητα και θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς επιτρέπεται σε γερμανικές εταιρείες real estate να προωθούν παράνομες και μάλιστα επιδοτούμενες αγοραπωλησίες σε εδάφη τα οποία αποτελούν τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τελούν υπό κατοχή από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή.

Η συνομιλία μας με τον Χρήστο Μουρτζούκο έγινε σε σύνδεση με βίντεο Teams.