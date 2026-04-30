Ιδιαίτερα θερμό ήταν το επεισόδιο που καταγράφηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Δουδωνή κατά την συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων με αφορμή το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ζήτημα της πλήρωσης των θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών που παραμένουν ακέφαλες τέθηκε επί τάπητος στην σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε στα μέλη της Διάσκεψης πρότεινε την Κατερίνα Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση τα 42 βιογραφικά που κατατέθηκαν για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών.

Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Διάσκεψη των προέδρων Παναγιώτης Δουδωνής συναίνεσε στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα πυροδότησε την «έκρηξη» της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εντέλει, ο πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία με το επιχείρημα ότι δεν συγκεντρώνεται πλειοψηφία. «Πριν από έξι μήνες ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση» σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά το τέλος της συνεδρίασης, ενώ επεσήμανε πως θα υπάρξει νέα συνεδρίαση.

Άγριος καυγάς Ζωής-Δουδωνή

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σύμπραξη με τη ΝΔ, ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την κατηγόρησε πως υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

Ο διάλογος των δυο είναι ενδεικτικός του «θερμού» κλίματος που επικράτησε στην συνεδρίαση: Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροιδευετε κυριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτο; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές.

Παναγιώτης Δουδωνης: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος.

(Φωνές Κωνσταντοπουλου)

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.

Παναγιώτης Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε.

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν ειπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο.

