Για τις καθιερωμένες ευχές, και με σοκολατάκια να κεράσει για τις εορταστικές ημέρες που πλησιάζουν, πέρασε μια βόλτα από το γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών ο Σωκράτης Φάμελλος. Η πολιτική επικαιρότητα, ωστόσο, είναι επίμονη και η κουβέντα δεν άργησε και πολύ να φτάσει στις κινήσεις επάνω στην σκακιέρα του προοδευτικού χώρου, στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και όσα «έτρεξαν» στην Κουμουνδούρου με την διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

«Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις» απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος όταν του τέθηκε, αναπόφευκτα, το ερώτημα για την φημολογούμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε, προτάσσοντας την ανάγκη ενότητας του προοδευτικού χώρου, πως βλέπει με καλό μάτι τις πρωτοβουλίες από την Λούκα Κατσέλη, τον Πέτρο Κόκκαλη και τον Νίκο Κοτζιά. Δεν έβαλε, ωστόσο, στην εξίσωση την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Όταν του τέθηκε το ερώτημα αν η πρόσκληση αφορά και το ΠΑΣΟΚ ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε πως «βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα».

Σε σχέση με την πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό, ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συναινεί σε προσχηματικές επιτροπές 4 μηνών για να ξεπλυθούν για ευθύνες 40 χρόνων.

Σε σχέση με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά ο Σωκράτης Φάμελλος διευκρίνισε πως ο Παύλος Πολάκης δεν διαφώνησε με τους χειρισμούς στην υπόθεση.