Βίντεο σχετικά με την ονομασία του νέου κόμματος ανέβασε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτοντας πως…δεν θα λέγεται «Ορίζοντες».

Στο βίντεο εμφανίζεται να συζητά για το όνομα, με μια νεαρή κοπέλα να λέει ότι της άρεσε το «Ορίζοντες», και τον ίδιο να συμφωνεί. Ωστόσο μια συνεργάτιδα του υπενθυμίζει ότι το όνομα έχει «κλειδώσει» και «δεν παίζει» να «ξεκλειδώσει» επειδή site, banner, video, μπλουζάκια είναι όλα έτοιμα.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε…θα πάμε με αυτό που έχουμε κλειδώσει» καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.