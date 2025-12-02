Ο Αλέξης Τσίπρας «το καλοκαίρι του 2015, πρόδωσε τον ελληνικό λαό και την ετυμηγορία του στο δημοψήφισμα. Έδωσε στην τρόικα αυτά που αρνήθηκε να δώσει ο Σαμαράς» είπε στον ΑΝΤ1 ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ, ερωτηθείς για το αν μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, είπε πως μετά τις εκλογές του 2023 και την αποτυχία του ΜέΡΑ25 να μπει στη Βουλή, οι περισσότεροι πίστεψαν πως το κόμμα θα διαλυθεί, όπως γίνεται με τα μικρά κόμματα, «οι δημοσκοπήσεις όμως μας δείχνουν αρκετά πάνω από το 3% κι αυτό σημαίνει πως οι πολίτες μας ακούν κι αυτά που λέμε τους ενδιαφέρουν».

Ερωτηθείς για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, είπε πως δεν το έχει διαβάσει και ούτε πρόκειται, «Ο Τσίπρας προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν σύγχρονο Οδυσσέα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μοιάζει περισσότερο με τον Μελάνθιο. Με το βιβλίο του, προσπαθεί αν μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια».