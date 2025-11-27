Με ιδιαίτερη σφοδρότητα έβαλε στο στόχαστρο ο Νίκος Ανδρουλάκης την ΝΔ για τους «γαλάζιους» χειρισμούς και τα τεκταινόμενα εντός της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε στην καταγγελία του ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, μια καταγγελία που είχε προκαλέσει την σκληρή αντίδραση της ΝΔ που έκανε λόγο για «ψεύδη» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Μας λέει ο κ. Μαρινάκης ότι λέω ψέματα και μου ζητά να ανασκευάσω. Μάλλον δεν είναι μελετηροί εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Για να δούμε τι λένε στους διαλόγους τους τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Λέει ο Γιώργος Ξυλούρης: “Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα και του λέω μην φύγεις να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”. Ποιον κουμπάρο λέει; Ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος; Που έχετε το θράσος να ζητάτε και τα ρέστα» πρόσθεσε με ένταση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβαση του, απευθυνόμενος στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μια «επικίνδυνη κυβέρνηση που προστατεύει τη γαλάζια συμμορία που στήθηκε με τις ευλογίες Βορίδη και Αυγενάκη», τονίζοντας για όσα διαδραματίζονται εντός της εξεταστικής επιτροπής πως «πριν από μία εβδομάδα οργάνωσαν την απόδραση του “φραπέ” με το περισπούδαστο επιχείρημα ότι “και να ερχόταν δεν θα μιλούσε”, ενώ σήμερα έκαναν κωλοτούμπα».

«Τώρα δεν φοβάστε ότι μπορεί να μη μιλήσει; Τι άλλαξε; Ζητά η ΝΔ να επανακληθεί ο Γιώργος Ξυλούρης γιατί λέει ότι είναι “φίλος φίλου μου”, αλλά δεν ζητά να επανακληθεί γιατί είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του αρχηγού της, του Κυριάκου Μητσοτάκη» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόντρα με Θεοδωρικάκο

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, παίρνοντας τον λόγο, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως «είπε ένα ψέμα» και τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη. Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης «το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη γιατί έχετε πει ένα ψέμα, ότι είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του». Ο υπουργός Ανάπτυξης απέδωσε τα όσα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην δημοσκοπική πίεση εξ αριστερών που δέχεται το ΠΑΣΟΚ. «Αυτό το κρεσέντο προέρχεται από την ανάγκη του, είναι πιεσμένος από τα Αριστερά, αντιλαμβάνομαι ότι πιέζεστε από τον Αλέξη Τσίπρα» σχολίασε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον υπουργό Ανάπτυξης πως «στις επισυνδέσεις μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει οι Ξυλούρηδες από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους, τους ξέρουν, τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και διακοπή ελέγχων. Κι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα διάβασε και τα άκουσε ο ελληνικός λαός από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στα πρακτικά δημοσίευμα από το 2004 λέγοντας χαρακτηριστικά πως «επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα. Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι. Δημοσίευμα από το 2004, το οποίο καταθέτω προς επιβεβαίωση της περιφρόνησης της λογικής του ελληνικού λαού στη Βουλή των Ελλήνων» και αποχώρησε από την Ολομέλεια.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, δήλωσε πως το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρεται στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη και κατηγόρησε για «συνειδητά ψέματα» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Σας διαβάζω το δημοσίευμα που μας φέρατε. Ο Κώστας Μητσοτάκης πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη λέει. Είπε συνειδητά ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει», σχολίασε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου

Με σκληρή γλώσσα ο κ. Μαρινάκης απαντά στα όσα καταλόγισε ο κ. Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό για περί σχέσης με τον Γ. Ξυλούρη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος.

Μάλιστα, για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του.

Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

