Με φόντο τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη, σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής. Την «σπίθα» της μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ της «γαλάζιας» κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης άναψε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος που μίλησε για μια κυβέρνηση που «εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα».

«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να νομοθετεί με μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα» υποστήριξε ο «γαλάζιος» Στράτος Σιμόπουλος κατά την εισήγηση του για το νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές που συζητείται σήμερα στη Βουλή.

«Από ποιον εκβιάζεται κύριε συνάδελφε; Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως έχετε δημιουργήσει τεράστιο νέφος δυσπιστίας; Άλλος είναι εκβιαζόμενος κι όχι η κυβέρνηση» σχολίασε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, κάνοντας λόγο για οριακό σημείο και υποστηρίζοντας πως αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών, ας ανοίξει το δρόμο της πολιτικής λύσης, που δεν είναι άλλος από την παραίτησή της και την προκήρυξη εκλογών.

Σε αυτό το κλίμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να «απέχει από κάθε ενέργεια που δυναμιτίζει το κλίμα», καλώντας την να μην ωθεί την αστυνομία να λύσει τα προβλήματα. «Να εγκύψουν στο πρόβλημα και να μην ωθούν την αστυνομία να λύσει τα πολιτικά και τα κοινωνικά προβλήματα», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Οι απειλές, οι εκβιασμοί και τα αγροτοδικεία που επιστρατεύει η κυβέρνηση, το μόνο που κάνουν είναι να δυναμώνουν το αγωνιστικό πείσμα και την αποφασιστικότητα των αγροτών» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μαρία Κομνηνάκα από την πλευρά του ΚΚΕ, ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εκ μέρους της Νέας Αριστεράς μίλησε για δίκαιο αγώνα των αγροτών.