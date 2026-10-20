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Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης με την οποία εγκρίθηκε το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τονίζετα, η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.



«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.



«Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».



«Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα τη θαλάσσια συμφωνία (τουρκολιβυκό μνημόνιο) με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβυκού κοινοβουλίου.

Η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν τη συμφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας τον Νοέμβριο του 2019 με σκοπό τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους στη Μεσόγειο. Τότε είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην Τρίπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην περιοχή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη, που εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στη Βεγγάζη και συνδέεται πολιτικά με το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ, δεν είχε επικυρώσει τη συμφωνία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα την ανατροπή της Απόφασης Αρ. 6 του 2020, η οποία καλούσε σε διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα, όπως αναφέρει η δήλωση.

Η απόφαση σηματοδοτεί μεταστροφή της στάσης του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, το οποίο είχε απορρίψει τη συμφωνία και είχε αποφασίσει το μποϊκοτάζ της το 2020.

H έγκριση της συμφωνίας, έξι χρόνια μετά, ήρθε μετά τη παραίτηση του επί 12ετίας προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ και στενού συνεργάτη του Χαλίφα Χαφτάρ. Τη θέση του πήρε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτής του Τομπρούκ (βορειοανατολικά).

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής παρουσίας της και στην ανατολική Λιβύη, παρά τους παραδοσιακούς δεσμούς της με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Παράλληλα, σημαίνει συναγερμό στην Ελλάδα, η οποία είχε επιδιώξει να δημιουργήσει σχέσεις με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χαφτάρ είχε πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Αθήνα το διήμερο 16-17 Ιανουαρίου 2020, ενώ ο γιος του, Μπελγκασέμ Χαφτάρ είχε επισκεφτεί την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025.