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«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη φονική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας», σύμφωνα με αναρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτυώσης Χ.

🇬🇷🇷🇴 Greece expresses deep concern over the lethal attack on a civilian vessel in the Black Sea, off Romania’s coast. @MAERomania @DanNeculaescu https://t.co/hYN1bEcr8A Advertisement Advertisement October 23, 2026

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και με τα τρία μέλη του πληρώματος που εξακολουθούν να αγνοούνται. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλεια των ναυτικών πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστές» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ