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Τη βαθιά θλίψη της Ελλάδας για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the tragic accident on a highway in #Bulgaria. We extend our heartfelt condolences to the victims’ families & wish a swift recovery to those injured. At this difficult time, #Greece stands in solidarity with our neighbour Bulgaria. @MFABulgaria @GRinBulgaria https://t.co/uEJvQTUshF Advertisement Advertisement November 10, 2026

Παράλληλα, υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη γειτονική Βουλγαρία, σημειώνοντας ότι «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στη γειτονική μας Βουλγαρία».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Βουλγαρία

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 50 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, στο οποίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι αρχές.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, dikastiko.gr

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων είχαν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 50 άνθρωποι τραυματίσηκαν, 13 εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο περιφερειακός Κυβερνήτης του Γιάμπολ Γκεόργκι Τσαλάκοφ, δήλωσε στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA ότι στο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ κήρυξε την αυριανή μέρα, ημέρα πένθους για τη χώρα.