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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο με τη συμμετοχή περίπου 50 οχημάτων, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη (10/11) σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα.

Η μαζική σύγκρουση εκτυλίχθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας πολλαπλές προσκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων και φορτηγών.

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😱 No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria



More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured.



The… pic.twitter.com/gkjZnXfRl7 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Όπως μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, επικαλούμενο τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 10.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα, με στόχο τον απεγκλωβισμό των επιβατών και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Οι εικόνες που δημοσιεύουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Οχήματα έχουν καταλήξει το ένα πάνω στο άλλο, ενώ αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, έχουν ανατραπεί ή έχουν βγει εκτός οδοστρώματος.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV, ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, ανέφερε ότι υπήρχαν ακόμη επιβάτες παγιδευμένοι μέσα στα οχήματά τους, την ώρα που οι διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο.

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Bulgaria, November 10, 2026 – 11 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol

Source: Radio 999 BG/Facebook – without sound pic.twitter.com/wmBcAjjVBQ — Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του BTA, 27 τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πολύνεκρη καραμπόλα.

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