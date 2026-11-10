Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο με τη συμμετοχή περίπου 50 οχημάτων, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη (10/11) σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα.
Η μαζική σύγκρουση εκτυλίχθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας πολλαπλές προσκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων και φορτηγών.
Όπως μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, επικαλούμενο τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 10.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα, με στόχο τον απεγκλωβισμό των επιβατών και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.
Οι εικόνες που δημοσιεύουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Οχήματα έχουν καταλήξει το ένα πάνω στο άλλο, ενώ αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, έχουν ανατραπεί ή έχουν βγει εκτός οδοστρώματος.
Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV, ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, ανέφερε ότι υπήρχαν ακόμη επιβάτες παγιδευμένοι μέσα στα οχήματά τους, την ώρα που οι διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο.
«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του BTA, 27 τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πολύνεκρη καραμπόλα.
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