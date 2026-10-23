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Η δημοσιογράφος επιχείρησε να θέσει ερωτήματα στην πρόεδρο της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα, έξω από τα γραφεία του κόμματος Progressive Bulgaria.

Μετά την πτώση της στο πεζοδρόμιο, ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η Κολτουκλίεβα υπέστη κάταγμα στον ώμο από το περιστατικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση της προέδρου της Βουλής.

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Με χειροπέδες οδηγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας της Βουλγαρίας, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε με δύναμη τη δημοσιογράφο Σόνια Κολτουκλίεβα, με αποτέλεσμα να πέσει στο πεζοδρόμιο και να τραυματιστεί. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στη Στρατιωτική Αστυνομία, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Progressive Bulgaria, όταν η δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου PIK επιχείρησε να θέσει ερωτήματα στην πρόεδρο της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα.

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A Bulgarian state protection officer was detained after shoving journalist Sonya Koltuklieva to the ground in Sofia as she tried to question Parliament Speaker Mihaela Dotsova.



She was hospitalized with a fractured shoulder, with some reports also citing a concussion.… — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από μέσα ενημέρωσης, η Κολτουκλίεβα πλησίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επρόκειτο να επιβιβαστεί η Ντότσοβα και τη ρώτησε σχετικά με την ακύρωση κοινοβουλευτικής ακρόασης για υπόθεση που αφορούσε φερόμενο ως διακινητή ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε λάβει χάρη το 2022 από την Ιλιάνα Ιότοβα, όταν εκείνη ήταν αντιπρόεδρος της χώρας.

Όταν η πρόεδρος της Βουλής μπήκε στο όχημα, η δημοσιογράφος άνοιξε την πόρτα και συνέχισε να της απευθύνει ερωτήσεις, κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο. Τότε, υπάλληλος ασφαλείας την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο πεζοδρόμιο. Αμέσως μετά, ο ίδιος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, το οποίο αποχώρησε από το σημείο.

Το κάταγμα στον ώμο και οι καταγγελίες της δημοσιογράφου

Η Κολτουκλίεβα μετέβη στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στον ώμο.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο υπάλληλος ασφαλείας την έσπρωξε με δύναμη στον ώμο, ενώ προσπαθούσε να λάβει απαντήσεις από την πρόεδρο της Βουλής.

Όπως ανέφερε, η Ντότσοβα εμφανίστηκε αργότερα στην εισαγγελία και εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. Η δημοσιογράφος, ωστόσο, αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των εξηγήσεών της, υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η ίδια ως υπαίτια.

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Η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεση έρευνα, αφού εξέτασε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βουλγαρία, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτηση της προέδρου της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα.

Με πληροφορίες από: www.bta.bg

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