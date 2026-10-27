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Πλημμύρα σημειώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Ακαδημίας 1. Καθώς έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητά επίσημη ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο εκκενώθηκε τότε εξαιτίας της εισροής υδάτων στα υπόγειά του. Ορισμένες πηγές αποδίδουν το πρόβλημα σε πιθανή μεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Κολωνακίου. Προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πλημμύρας, στο κτίριο διενεργήθηκαν τεχνικοί έλεγχοι υπό καθεστώς μυστικότητας.

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Από την πλευρά τους, πηγές της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό. Μάλιστα, αναμένεται ανακοίνωση της εταιρείας, στην οποία θα διευκρινίζεται ότι οι εργασίες της Γραμμής 4 δεν σχετίζονται με την πλημμύρα στα υπόγεια του υπουργείου.

Η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο, ο Χάρης Δούκας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις. Επικαλείται, μάλιστα, και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Κυψέλη, ζητώντας πλήρη και άμεση ενημέρωση για την υπόθεση του ΥΠΕΞ και τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων. Την επιστολή κοινοποιεί επίσης στον υφυπουργό Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

«Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων στην επιστολή του.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα:

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2026

Αρ.Πρωτ.: 278035

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Προς

Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο

Πρόεδρο ΔΣ

Ελληνικό Μετρό Α.Ε

Κύριε Πρόεδρε,

Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

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Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας

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Κοινοποίηση:

• κ. Νικόλαο Ταχιάο, Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών

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