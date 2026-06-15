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Η Ελλάδα καλωσορίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη.

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της εμπλοκής μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

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Greece welcomes the agreement announced between the United States and Iran and praises all diplomatic efforts that contributed to this positive development. We encourage continued engagement through dialogue and diplomacy. pic.twitter.com/bCICj9EGL9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 15, 2026

Η Αθήνα προστίθεται έτσι στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτεύουσες που χαιρέτισαν τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η ελληνική τοποθέτηση κινείται στη γραμμή που έχουν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ζητούν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.