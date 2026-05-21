Έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη διεθνή κοινότητα προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι στο έδαφος ακτιβιστές από διάφορες χώρες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με προορισμό τη Γάζα.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με αυστηρή γλώσσα τη μεταχείριση Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν μεταξύ των ακτιβιστών, ενώ το κυπριακό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραηλινού υπουργού «εντελώς απαράδεκτες» και ασύμβατες με τις δημοκρατικές αρχές και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα διεθνών επικρίσεων, με οργανώσεις και κυβερνήσεις να ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ.

Advertisement

Advertisement

Outcry after Israel's far-right national security minister posts a video showing detained activists from a Gaza-bound flotilla kneeling with their hands tied and foreheads on the groundhttps://t.co/wnOTyCUXZt pic.twitter.com/fs5CTBMhGz — AFP News Agency (@AFP) May 21, 2026

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ: «Απαιτούμε πλήρη σεβασμό και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών»

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (20/5), το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι στους συμμετέχοντες της αποστολής ως «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ζητεί τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΕΕ: Για «ανάρμοστη» συμπεριφορά έκανε λόγο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Piracy by Israel in International Waters



The last vessel in the Sumud Flotilla was also intercepted.



Activists were abductedpic.twitter.com/B8MxNoO0bM Advertisement May 21, 2026

Η Κύπρος καταδίκασε τον Μπεν Γκβιρ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι οι «πράξεις που επέδειξε» ο Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ «εναντίον των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τους δημοκρατικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και θα πρέπει να λογοδοτήσει δεόντως», έγραψε σε ανακοίνωσή του στο “X”.

The acts displayed by Minister Ben Gvir towards flotilla participants are utterly unacceptable and inconsistent with democratic norms and fundamental values of human dignity.



While the statements issued by Israeli government members distancing themselves from such disrespectful… Advertisement May 20, 2026

«Ενώ οι δηλώσεις που εξέδωσαν μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αποστασιοποιούνται από μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά σημειώνονται, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα», πρόσθεσε το υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας να γονατίζουν με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και τα μέτωπά τους στο έδαφος.

Το βίντεο καταδικάστηκε ευρέως, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος δεν καταδίκασε την ίδια την κακοποίηση, αλλά αμφισβήτησε την απόφαση κοινοποίησης του βίντεο.

Advertisement

Ισπανία: «Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ τη μεταχείριση ακτιβιστών

Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να χλευάζει μέλη του στολίσκου για τη Γάζα είναι «απαράδεκτο», τόνισε σήμερα ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνοντας πως τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία, ο Σάντσεθ προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Advertisement

Advertisement