Τα όσα εφιαλτικά έζησε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από ισραηλινούς στρατιώτες, περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (08.10.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσωνας Αποστολόπουλος ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή Global Sumud Flotilla που είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο ακτιβιστής δήλωσε πως έφτασαν τόσο κοντά στη Γάζα σε σημείο που έβλεπαν και άκουγαν τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς.



«Φοβόμασταν αλλά σκεφτόμασταν αυτά που ζουν οι Παλαιστίνιοι και παίρναμε θάρρος», σχολίασε όταν ρωτήθηκε πως ένιωσε όταν είδε τους καπνούς στη Γάζα και όταν τους προσέγγισε το σκάφος με τις ισραηλινές αρχές.

«Βλέπαμε τους καπνούς από τους βομβαρδισμούς από τη Γάζα. Έρχεται το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ και μας διατάζει να σταματήσουμε. Απαντάμε ότι είμαστε σε διεθνή ύδατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να συνεχίσουμε. Μας κάνουν φραγμό με τα πλοία και μας χτυπάνε με κανόνια νερού. Εμείς κάναμε ελιγμό και συνεχίσαμε τον στόχο μας. Κάνανε επικίνδυνους ελιγμούς, πήγαν να χτυπήσουν δύο φορές το σκάφος. Μετά από πολλούς ελιγμούς κατέλαβαν το σκάφος. Οι κομάντος με τουφέκια ανέβηκαν πάνω και μας σημάδευαν με τα όπλα. Κατέλαβαν τα σκάφη μας. Μας οδήγησαν σε ισραηλινό λιμάνι και εκεί ξεκίνησε η απάνθρωπη μεταχείριση που βιώσαμε», ανέφερε.

Τι είπε για τις συνθήκες κράτησης της Γκρέτα Τούνμπεργκ



«Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, μας πέταξαν έξω στην προβλήτα. Μας έβαλαν σε σειρές με το κεφάλι κάτω και μας έδεσαν τα χέρια. Μας ανάγκασαν να κοιτάμε κάτω για 6 ώρες, αν κάποιος κοιτούσε πάνω ερχόντουσαν και μας έφτυναν, μας κλωτσούσαν».

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος μίλησε και για τους εξευτελισμούς που υπέστη η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Με το που έφτασε, την άρπαξαν οι στρατιώτες, της τύλιξαν μία ισραηλινή σημαία γύρω της και ξεκίνησαν να την διαπομπεύουν, να την φτύνουν, την ανάγκασαν να φιλήσει το πάτωμα, βρίζοντάς την. Μας άφησαν 10-12 ώρες στο λιμάνι. Έστησαν ένα σόου. Ήρθε ένας υπουργός και έβγαλε λογύδριο πως είμαστε τρομοκράτες της Χαμάς και πως θέλουμε να σκοτώσουμε παιδιά Εβραίων. Εκεί αντιδράσαμε, δεν μπορούσαμε να ακούμε αυτά τα αίσχη. Φωνάξανε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και εκεί ήρθαν ξανά οι φρουροί, άρχισαν να παίρνουν σηκωτούς ανθρώπους. Δεν είχαμε νερό για 24 ώρες. Μετά για 5 ώρες μας έδεσαν τα μάτια, μας πήγαν σε μία κλούβα, μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψύξη στο φουλ. Στη φυλακή απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Μας έλεγαν “δεν έχουμε γιατρούς για τα ζώα”. Δεν τους νοιάζει καθόλου η ανθρώπινη ζωή».



Για την επίθεση που δέχτηκε από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, είπε: «Άμα σου κάνουν επίθεση άτομα σαν την Λατινοπούλου ή τον Άδωνι Γεωργιάδη είσαι στον σωστό δρόμο, κάτι κάνεις σωστά. Αυτά τα σχόλια είναι ασήμαντα μπροστά στη γενοκτονία. Δεν αξίζουν απάντηση. Τέτοιοι άνθρωποι είναι εκπρόσωποι του πολιτικού μισανθρωπισμού. Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνουν δεκάρα ούτε για το Ισραήλ, ούτε για τους Έλληνες. Κάνουν απλά πολιτική πάνω στην γενοκτονία. Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου για τους φτωχούς Έλληνες; Τι έχει κάνει για τους άστεγους στην Ελλάδας;».