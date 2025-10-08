Σκάφη νέου διεθνούς στόλου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοικτά του παλαιστινιακού θυλάκου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και η συμμαχία Global Sumud Flotilla, που συντονίζει την πρωτοβουλία.

Η συμμαχία ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τουλάχιστον «τρία σκάφη – το Gaza Sunbirds, το Alaa Al Najjar και το Anas Al-Sharif – αναχαιτίστηκαν παράνομα 220 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Γάζας», ενώ και ένα τέταρτο δέχθηκε επίθεση από ελικόπτερο. Αυτό το τελευταίο, το Conscience, μεταφέρει, σύμφωνα με τους οργανωτές του εγχειρήματος, πάνω από 90 ανθρώπους, ανάμεσά τους δημοσιογράφους και γιατρούς.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε μέσω X τη «μάταιη προσπάθεια» του νέου στόλου να «παρεισφρήσει σε εμπόλεμη περιοχή», προ0σθέτοντας πως «τα σκάφη και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι» και «αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

Πολλοί ακτιβιστές που είχαν επιβιβαστεί σε προηγούμενο στόλο ο οποίος κατευθύνθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον μικρό θύλακο ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον εισήλθε στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Συμμετείχαν κάπου πενήντα σκάφη.