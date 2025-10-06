Το Ισραήλ ανέφερε ότι 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla), μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν στην Ελλάδα και τη Σλοβακία σήμερα.

Η Τούνμπεργκ ήταν μία από τους 450 ακτιβιστές που τέθηκαν υπό κράτηση από το Ισραήλ όταν ο στολίσκος αναχαιτίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο Ελευθεριος Βενιζέλος αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από το Ισραήλ πίσω στην Αθήνα τους 27 Έλληνες ακτιβιστές, που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και είχαν συλληφθεί.

Στις 14:47 απογειώθηκε από την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ η πτήση τσάρτερ 4979 της Aegean, με την οποία επιστρέφουν οι 27 Έλληνες που συγκαταλέγονται στους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Νωρίτερα στις 11:16, το πρωτί, το ίδιο αεροσκάφος έφυγε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό την πόλη Eilat, φτάνοντας εκεί 13:15, όπου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την επιβίβαση των 27 Ελλήνων ακτιβιστών.

Υπολογίζεται ότι το αεροσκάφος, εντός του οποίου βρίσκοντα οι Έλληνες ακτιβιστές, θα προσγειωθεί στην Αθήνα περίπου στις 16:00 – 16:30, το απόγευμα.

Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες

Στην επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ αναφέρθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών. ‘Ολοι οι ‘Ελληνες είναι καλά στην υγεία τους, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσω την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Μετέφερα βεβαίως και επισήμως σε όλους τους τόνους την ενόχλησή μας για συμπεριφορές οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Μερίμνησαν έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν», σημείωσε ο Υπουργός.