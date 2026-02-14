Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να γίνουν για δεύτερη φορά γονείς, με τις ευχές που δέχονται από φίλους, συγγενείς και απλό κόσμο να συνεχίζονται. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σύζυγος του τραγουδιστή περιμένει κοριτσάκι.

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μια φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά που η 26χρονη ανεβάζει ολόσωμη εικόνα της, μετά την επιβεβαίωση ότι διανύει το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της.

Advertisement

Advertisement

«Με τον Βαλεντίνο μου» γράφει η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία φοράει ένα ροζ φόρεμα με πανωφόρι σε παρόμοια απόχρωση. Το ζευγάρι έχει αποφασίσει, όπως φαίνεται, να κάνει νονά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία προ ημερών δήλωσε πως ανυπομονεί να κρατήσει το παιδί των φίλων της, στην αγκαλιά της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 σε μία χαμηλών τόνων τελετή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν γίνει γονείς για πρώτη φορά. Ποτέ δεν έκρυψαν ότι επιθυμούσαν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την οικογένειά τους. Οι δικοί τους άνθρωποι τους καμαρώνουν και τους εύχονται τα καλύτερα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε προ ημερών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Τις επόμενες μέρες, έστειλαν δημόσια ευχές ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του τραγουδιστή, αλλά και ο Γιώργος Νίκας, ο δικός της πατέρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο. Το δεύτερο παιδί τους, αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.