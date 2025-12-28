Σοκ προκάλεσε μια απρόσμενη στιγμή στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν για το Κόπα Άφρικα, όταν ο τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας, Χεσούς Οβόνο, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή εμφανής τραυματισμός. Το παιχνίδι «πάγωσε» αμέσως, με τους ποδοσφαιριστές να καλούν έντρομοι το ιατρικό επιτελείο.

Οι γιατροί των δύο ομάδων αντέδρασαν άμεσα, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο και παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον διεθνή γκολκίπερ. Ευτυχώς, έπειτα από λίγα λεπτά αγωνίας, ο Οβόνο ανέκτησε τις αισθήσεις του, σηκώθηκε και αποχώρησε με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ, προκαλώντας ανακούφιση σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε ένδειξη για κάτι σοβαρό, ωστόσο ο τερματοφύλακας παρακολουθήθηκε προληπτικά, όπως προβλέπεται από τα ιατρικά πρωτόκολλα. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις περιπτώσεις αιφνίδιας κατάρρευσης ποδοσφαιριστών εντός γηπέδου, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Κρίστιαν Έρικσεν στο ματς Δανία – Φινλανδία για το Euro 2020.

Το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης ιατρικής επέμβασης και της ετοιμότητας στα σύγχρονα γήπεδα, στοιχεία που αυτή τη φορά αποδείχθηκαν καθοριστικά.

