Στον κόσμο του τένις, το toilet break είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο. Ιδιαίτερα σε αγώνες που εξελίσσονται σε μαραθώνιους, είναι λογικό οι αθλητές κάποια στιγμή να χρειαστεί να επισκεφτούν την τουαλέτα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχουν κάνει συχνά χρήση αυτού του δικαιώματος, με αποτέλεσμα να βρεθούν πολλές φορές στο επίκεντρο των συζητήσεων, κυρίως όταν οι επιστροφές τους καθυστερούσαν υπερβολικά.

Στο ποδόσφαιρο, όμως, ένα toilet break είναι κάτι σπάνιο. Το 2009, ο παλαίμαχος Γερμανός τερματοφύλακας Γενς Λέμαν είχε επιλέξει να πάει πίσω από την εστία του, ανάμεσα στις διαφημιστικές πινακίδες, για να ξαλαφρώσει σε αγώνα της Στουτγκάρδης για το Champions League.

Ωστόσο, στη Βραζιλία καταγράφηκε ίσως το πρώτο επίσημο toilet break σε αγώνα ποδοσφαίρου, κατά τη συνάντηση Μπέτιμ – Κρουζέιρο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο 48ο λεπτό, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει φάουλ σε καλή θέση, ο τερματοφύλακας της Κρουζέιρο, Ράμος Κάσιο παρακάλεσε τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα και έτρεξε προς τα αποδυτήρια.

Meanwhile in Brazil, Betim vs. Cruzeiro was paused for four minutes so the Cruzeiro goalkeeper could use the bathroompic.twitter.com/TuMhZ4q9mF February 3, 2026

Οι οπαδοί και οι παίκτες παρακολουθούσαν έκπληκτοι, ενώ ο διαιτητής εξηγούσε τι είχε συμβεί. Ο 38χρονος Κάσιο επέστρεψε μετά από τέσσερα λεπτά, με τους φιλάθλους της Μπέτιμ να φωνάζουν ειρωνικά το όνομά του. Ο ίδιος χαμογέλασε και τελικά είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς η Κρουζέιρο με γκολ στο 90’+10′ πήρε τη νίκη με 1-0.