Ο Ροντινέι κάνει διακοπές στη Λισαβόνα μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει το μυαλό του και στην εθνική Βραζιλίας.

Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού έχει πάντα όρεξη για χιούμορ, πόσο μάλλον τώρα που βρίσκεται σε χαλαρή διάθεση, με τον Ροντινέι να δημοσιεύσει μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία κάνει έκκληση στον Κάρλο Αντσελότι να τον καλέσει στην εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ.

«Αντσελότι δες αυτό !! Ο RodiLindo είναι ακόμα Βραζιλιανός, ακόμα υπάρχει χρόνος. Καλημέρα»