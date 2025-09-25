«Θα επιτρέψετε στην Τουρκία να αγοράσει F-35;» ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τον Αμερικανό Πρόεδρο στο βίντεο παρακάτω, καθώς υποδέχεται τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο κατώφλι του Λευκού Οίκου. «Θα το ανακαλύψετε!» είναι η αινιγματική ατάκα με την οποία ακούγεται να απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως τη συζήτηση των δύο ηγετών μονοπώλησε και το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης με τον Ερντογάν να υπόσχεται ότι «η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης», τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

To κρίσιμο ζήτημα για τον Τούρκο πρόεδρο ήταν όμως η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία, με το πρακτορείο Reuters να μεταδίδει ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν την προμήθεια των μαχητικών…

Καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα συζητήσει μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων τα μαχητικά αεροσκάφη και τη Halkbank».

Οι δηλώσεις Ερντογάν για F-35 και Halk Bank

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο θέμα των μαχητικών F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Τουρκία αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παλαιού στόλου των τουρκικών μαχητικών F-16: «Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank», της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.

Ερωτηθείς αν προτίθεται συμφωνήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε : «Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει ό,τι θέλει να αγοράσει». Όπως είπε, (Ο Ερντογάν) «χρειάζεται ορισμένα πράγματα και εμείς χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Θα το μάθετε μέχρι το τέλος της ημέρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης, απαντώντας και πάλι σε σχετική ερώτηση, ότι αν η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι καλή «μπορούμε να άρουμε αμέσως» τις κυρώσεις CAATSA.

«Τραμπ: Ο Ερντογάν κάνει τη δουλειά του»

Υποδεχόμενος τον Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον συνομιλητή του «σκληρό άνδρα», που «κάνει καλή δουλειά στη χώρα του», λέγοντας στη συνέχεια: «Έχουμε και οι δύο πολύ καλές σχέσεις. Τόσο το εμπόριο όσο και ο πόλεμος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας».

Τόνισε, ωστόσο, ότι θα ήθελε να δει την Τουρκία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Τουρκία, μαζί με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, είναι οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. «Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όσο η Ρωσία συνεχίζει την έφοδο εναντίον της Ουκρανίας» είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Ερντογάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησε ακόμη ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι «πολύ σεβαστός» τόσο από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «θα μπορούσε να ασκήσει μεγάλη επιρροή αν το ήθελε. Προς το παρόν, διατηρεί μια πολύ ουδέτερη στάση». «Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία» προσέθεσε.

Τι συμφώνησαν για τη Συρία

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Συρία -θέμα που θέτει μετ’ επιτάσεως η ‘Αγκυρα, ζητώντας την ενσωμάτωση των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό και την υπαγωγή της de facto αυτόνομης κουρδικής διοίκησης υπό την εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης της Δαμασκού- ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για επιτυχία στη Συρία του προέδρου Ερντογάν.

Όπως είπε ο Ερντογάν «σίγουρα έχει λόγο», διευκρινίζοντας όμως παράλληλα ότι ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπώσει και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

«Μου είπαν να άρω τις κυρώσεις (σ.σ. στη Συρία) και τις ήρα. Ήθελα να τους δώσω την ευκαιρία να πάρουν ανάσα, αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας από τους υπεύθυνους εδώ» σημείωσε.

Η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο είναι η πρώτη από το 2019, κατά την προηγούμενη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν είχε λάβει πρόσκληση κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Reuters: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως οι ΗΠΑ άρουν σύντομα τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Καθώς ξεκινούσε η συνάντηση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι ενδέχεται να άρει πολύ σύντομα τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εάν η συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν εξελιχθεί θετικά.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας λόγω της αγοράς ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία το 2019. Ο Ερντογάν ελπίζει σε μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις του με τον Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων.

Στις σημειολογικές λεπτομέρειες με σημασία, οι δύο καρφίτσες στο αριστερό πέτο του Ντόναλντ Τραμπ, που φέρουν αντίστοιχα την αμερικανική σημαία και απεικόνιση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35, σαν αυτά που ονειρεύεται να εξασφαλίσει ο Ερντογάν (και) για την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον – Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Προέδρου της Τουρκίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

Βίντεο: Η υποδοχή Τραμπ στον Ερντογάν και ο μινι-διάλογος για τα F-35

