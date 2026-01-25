Την ώρα που τα βλέμματα του κόσμου εξακολουθούν να είναι στραμμένα στους Μπέκαμ, μετά τις αποκαλύψεις του Μπρούκλιν για την ημέρα του γάμου του και τις σχέσεις με την οικογένειά του, η Βικτόρια Μπέκαμ έστειλε το … δικό της μήνυμα.

Απαθανατίστηκε με τις παλιές καλές της φίλες από το συγκρότημα των Spice Girls, σε μια ξεχωριστή συγκέντρωση. Η Βικτόρια Μπέκαμ, μαζί με τη Mel C , την Έμα Μπάντον και τη Τζέρι Χάλιγουελ, βρέθηκαν για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Έμα, λίγες μέρες μετά τα 50α της στις 21 Ιανουαρίου.

«Βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας σου»: Αποκαλύφθηκε τι συνέβη στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ- Γιατί ήταν «ανάρμοστος» ο χορός της Βικτόρια Μπέκαμ και έστειλε τη νύφη έξω με λυγμούς Η πρώτη που μοιράστηκε τη γλυκιά φωτογραφία της παρέας ήταν η Τζέρι Χάλιγουελ στο προφίλ της στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Birthday celebration». Λίγο αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ κοινοποίησε τη φωτογραφία στο δικό της προφίλ, επιβεβαιώνοντας τη χαρούμενη συνάντηση. Στην ανάρτησή της, η Βικτόρια Μπέκαμ έγραψε για την Έμα: «Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη ψυχή».

Οι τραγουδίστριες των Spice Girls ντύθηκαν κομψά για την περίσταση και συγκεκριμένα η Βικτόρια Μπέκαμ επέλεξε ένα μαύρο σακάκι με παντελόνι, η Έμα Μπάντον φόρεσε baby pink για τη μεγάλη της βραδιά, η Mel C προτίμησε ένα σακάκι σε καφέ απόχρωση, ενώ η Τζέρι Χάλιγουελ επέλεξε ένα λευκό σετ με δεμένο ένα μαντήλι στον λαιμό.

Η Βικτόρια Μπέκαμ κλείνει την λεζάντα στέλνοντασςε πολλά φιλιά στα άλλα δύο μέλη των Spice Girls: «Σας αγαπώ πολύ, πολλά φιλιά». Μάλιστα, μοιράστηκε τη φωτογραφία και στα Instagram Stories της, επαναλαμβάνοντας: «Σας αγαπώ πολύ». To πέμπτo μέλος των Spice Girls, η Mel B, δεν εμφανίστηκε στη φωτογραφία.

Στο ίδιο πλαίσιο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος όπως και η Βικτόρια έχουν αποφύγει να απαντήσουν για τις αποκαλύψεις του γιού τους, ο οποίος αρκέστηκε να εκφράσει τη χαρά τους για την επανένωση των Spice Girls.

«Αυτό με έκανε ευτυχισμένο. Φαντάζομαι πώς θα νιώθουν οι φαν των Spice Girls», έγραψε ο πρώην ποδοσφαιριστής σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Παρά το ότι δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία, ο Ντέιβιντ χαρακτήρισε τη βραδιά «ειδική», τονίζοντας τη σημασία της για τον εορτασμό της Έμα Μπάντον: «Μια ξεχωριστή νύχτα για να γιορτάσουμε την Έμα».