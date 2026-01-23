Τι έγινε τελικά με τον «ανάρμοστο χορό» της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του γιου της, Μπρούκλιν, με τη Νίκολα Πελτζ, αποκάλυψε ένας από τους καλεσμένους, ο DJ Fat Tony.

Ο 60χρονος, το κανονικό όνομα του οποίου είναι Τόνι Μάρνοχ, ήταν DJ στον γάμο και, όπως είπε στο ITV, «η όλη κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για όλους στο δωμάτιο», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπήρξαν ακρότητες όπως εικάζανε κάποιοι. «Δεν υπήρξε slutdropping, δεν υπήρχαν μαύρες εφαρμοστές στολές, δεν υπήρχε δράση τύπου Spice Girls».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον γάμο ήταν και ο ποπ σταρ Μαρκ Άντονι, ο οποίος κατά τη διάρκεια του σόου του κάλεσε επί σκηνής τον Μπρούκλιν για τον πρώτο χορό. Μετά κάλεσε την «πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» να ανεβεί- και απευθύνθηκε στη Βικτόρια Μπέκαμ («Βικτόρια, έλα στη σκηνή») αντί για τη σύζυγο του Μπρούκλιν, Νίκολα, η οποία έφυγε κλαίγοντας.

«Η Βικτόρια είναι δίπλα στη σκηνή, ανεβαίνει στη σκηνή και σε εκείνο το σημείο ο Μπρούκλιν έχει μείνει σύξυλος επειδή νόμιζε ότι θα είχε τον πρώτο χορό με τη γυναίκα του. Μετά η Νίκολα βγαίνει από την αίθουσα κλαίγοντας γοερά. Ο Μπρούκλιν έχει κολλήσει στη σκηνή. Και μετά χορεύουν και ο Μαρκ Άντονι λέει “βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας του”. Ήταν κάτι latin. Η όλη κατάσταση ήταν πολύ άβολη για όλους στην αίθουσα».

Ο Μάρνοχ είχε κάνει τον DJ σε πολλά πάρτι των Μπέκαμ στο παρελθόν, και, όπως λέει, είναι μια πολύ στενά δεμένη οικογένεια που τους αρέσει να χορεύουν. Το αν ο χορός αυτός ήταν «ανάρμοστος», εκτίμησε, έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο Μπρούκλιν: «Αν ο ίδιος νιώθει πως ήταν ανάρμοστος και άβολος, ήταν ανάρμοστος και άβολος».

Το πιο άβολο, συνέχισε, ήταν το μπραντς της επόμενης ημέρας, επειδή όλοι συζητούσαν τι είχε γίνει.

Ο Μπρούκλιν είχε ανακοινώσει, σε μια «εκρηκτική» τοποθέτηση πριν λίγο καιρό, πως η μητέρα του είχε κάνει «πειρατεία» στον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του και είχε «χορέψει πολύ ανάρμοστα πάνω του».

Όσον αφορά στους λόγους που το έκανε, ο 60χρονος DJ είπε πως «όλη του τη ζωή τον έλεγαν nepo baby (γόνο) και ότι “θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που πήρε το όνομα της οικογένειας. Μα με αυτό γεννήθηκε, ξέρετε. Νομίζω πως αυτό που μας διαφεύγει εδώ είναι ότι οι γονείς έχασαν το παιδί τους και ένας γιος έχασε τους γονείς του».

Με πληροφορίες από BBC, Daily Mail