Για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για σοβαρή ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και χωρίς περιστροφές. Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, ο 25χρονος φωτογράφος και επιχειρηματίας παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη βαθιά οικογενειακή σύγκρουση που τον έχει απομακρύνει από τους διάσημους γονείς του και τα αδέλφια του.

Η τοποθέτησή του είναι σαφής και κατηγορηματική: δεν επιθυμεί συμφιλίωση, δεν αισθάνεται πλέον ελεγχόμενος και δηλώνει ότι υπερασπίζεται για πρώτη φορά τον εαυτό του.

«Έμεινα σιωπηλός για χρόνια»

Ο Μπρούκλιν ξεκινά τη δήλωσή του εξηγώντας γιατί αποφάσισε τώρα να μιλήσει. Όπως αναφέρει, για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπάθησε να κρατήσει τις οικογενειακές διαφορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο θεωρεί ότι αυτό δεν έγινε σεβαστό από την άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς του και η επικοινωνιακή τους ομάδα συνέχισαν να διοχετεύουν πληροφορίες και αφηγήσεις στον Τύπο, παρουσιάζοντας μια εικόνα που, όπως υποστηρίζει, απέχει από την πραγματικότητα. «Δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από το να μιλήσω», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας ότι αναφέρεται μόνο σε μέρος όσων, όπως λέει, έχουν συμβεί.

Η σχέση με τη Νίκολα Πελτζ στο επίκεντρο

Κεντρικό σημείο της εξομολόγησής του αποτελεί η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ. Ο Μπρούκλιν κατηγορεί ευθέως τους γονείς του ότι από την αρχή προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη σχέση τους, ακόμη και πριν από τον γάμο.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε πιέσεις που –σύμφωνα με τον ίδιο– δέχθηκε για να υπογράψει συμφωνίες που αφορούσαν το όνομά του και τα δικαιώματά του, αλλά και σε περιστατικά που, όπως λέει, πλήγωσαν βαθιά τη σύζυγό του. Υποστηρίζει ότι η Νίκολα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με σεβασμό από την οικογένειά του, παρά τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν ενωτικές σχέσεις.

Το παρασκήνιο του γάμου

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα γεγονότα γύρω από τον γάμο τους, περιγράφοντας καταστάσεις έντασης και προσβολών. Από τη διαχείριση του νυφικού μέχρι τη διάταξη των τραπεζιών στη δεξίωση, ο Μπρούκλιν υποστηρίζει ότι υπήρξαν συνεχείς παρεμβάσεις και συγκρούσεις.

Ξεχωριστή θέση στη μαρτυρία του έχει ένα περιστατικό από τη δεξίωση, το οποίο χαρακτηρίζει ως το πιο άβολο και ταπεινωτικό της ζωής του. Όπως περιγράφει, ο πρώτος χορός που είχε προγραμματιστεί με τη σύζυγό του διακόπηκε, όταν βρέθηκε να χορεύει με τη μητέρα του μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, με τρόπο που ο ίδιος θεωρεί εντελώς ανάρμοστο.

Brooklyn Beckham says he has been 'controlled by a family that value public promotion above all else' for most of his life and has since found 'peace and relief' with Nicola Peltz in astonishing online attack https://t.co/zpxy1vnH7g — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2026

Απομάκρυνση και οικογενειακές εντάσεις

Η ένταση, σύμφωνα με τον Μπρούκλιν, δεν περιορίστηκε στους γονείς του. Υποστηρίζει ότι ακόμη και τα αδέλφια του στράφηκαν εναντίον του, με επιθέσεις στα social media, πριν τελικά διακοπεί κάθε επικοινωνία.

Η απουσία του ίδιου και της Νίκολα από σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, όπως ο εορτασμός για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποτελεί –όπως λέει– αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής αποξένωσης. Περιγράφει μάλιστα ένα ταξίδι στο Λονδίνο, όπου, όπως ισχυρίζεται, αγνοήθηκαν πλήρως, εκτός αν αποδέχονταν όρους που θεωρούσαν προσβλητικούς.

«Το brand πάνω από την οικογένεια»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Μπρούκλιν όταν μιλά για τη δημόσια εικόνα της οικογένειας. Κατηγορεί τους γονείς του ότι βάζουν την προβολή, τις συνεργασίες και το «brand Beckham» πάνω από τις προσωπικές σχέσεις και την ουσιαστική οικογενειακή αγάπη.

Όπως σημειώνει, η αξία ενός μέλους της οικογένειας μετριέται από την παρουσία του στα social media και από το κατά πόσο εξυπηρετεί την εικόνα της «τέλειας οικογένειας», ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών.

Μια νέα ζωή μακριά από το παρελθόν

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μιλά για τη ζωή του σήμερα. Αναφέρει ότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από την οικογένειά του, το έντονο άγχος που τον συνόδευε από την παιδική του ηλικία έχει εξαφανιστεί.

Δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή που έχει χτίσει με τη Νίκολα Πελτζ και ξεκαθαρίζει ότι το μόνο που επιθυμούν είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και μια αυθεντική καθημερινότητα, μακριά από τη χειραγώγηση της εικόνας και τη διαρκή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Μια τοποθέτηση που, όπως όλα δείχνουν, βάζει οριστικό τέλος στην ελπίδα δημόσιας συμφιλίωσης με την οικογένεια Μπέκαμ.

Η ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ

