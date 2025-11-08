Κινήσεις για «αναγέννηση» του στόλου των μεταγωγικών της Πολεμικής Αεροπορίας είναι σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται συμφωνία για την εν συνεχεία υποστήριξη και αναβάθμιση των C-27J Spartan, ενώ εμφανίζεται να «κερδίζει έδαφος» η επιλογή των C-390 της Embraer για το νέο μεταγωγικό αεροσκάφος της ΠΑ.

Όσον αφορά στα C-27J (η Πολεμική Αεροπορία είχε προμηθευτεί συνολικά 8 αεροσκάφη του τύπου), σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογείται συμφωνία ύψους 240 εκατ. ευρώ για την εν συνεχεία υποστήριξη των αεροσκαφών και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών τους. Το συγκεκριμένο δικινητήριο μεταγωγικό υπηρετεί στην 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών «Πήγασος» και εκτελεί αεροδιακομιδές, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές αερομεταφορών. Είναι σαφώς λιγότερο «βαρέων βαρών» από το C-130 Hercules, ωστόσο είναι αρκετά νεότερο αεροσκάφος, δεδομένου ότι οι παραδόσεις των C-27 άρχισαν το 2004.

Ως προς την απόκτηση νέων αεροσκαφών, δεδομένου ότι τα θρυλικά C-130 (C-130 H/B AUP Hercules) της ΠΑ έχουν σαφώς «γεράσει» και βρίσκονται κοντά στη «δύση» του επιχειρησιακού τους βίου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος το βραζιλιάνικης προέλευσης C-390 της Embraer. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν προχωρήσουν οι διαδικασίες, η προμήθεια θα γίνει μέσω της Πορτογαλίας. To συγκεκριμένο αεροσκάφος (C-390 Millennium) είναι αεριωθούμενο και χαρακτηρίζεται ως «επόμενης γενιάς» και «πολλαπλών ρόλων» από την εταιρεία. Έχει μήκος 35,20 μέτρα, ύψος 11,84, άνοιγμα φτερών 35,05 και μπορεί να σηκώσει μέγιστο φορτίο 26 τόνων, με εμβέλεια 1.080 ναυτικά μίλια (2.000 χιλιόμετρα) και μέγιστη ταχύτητα cruise Μαχ 0,80. Κατά την Embraer έχει ειδικό σχεδιασμό για υψηλή αντοχή και επιχειρήσεις σε «δύσκολα» περιβάλλοντα και αεροδρόμια που μπορεί να μην είναι καλά στρωμένα ή να έχουν υποστεί ζημιές. Μεταξύ άλλων, μπορεί να διαμορφωθεί για χρήση ως ιπτάμενο τάνκερ και για αποστολές αεροπυρόσβεσης, ενώ διαθέτει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Στους χρήστες που έχουν επιλέξει το αεροσκάφος περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Νότια Κορέα, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Τσεχία.

Βεβαίως, υπάρχει πάντα και η επιλογή των νέων C-130: Η λύση που προωθείται από αμερικανικής πλευράς είναι αυτή του C-130J, που έχει το σαφές πλεονέκτημα πως, ακόμα και στη νεότερη γενιά του, αποτελεί ένα γνώριμο στην ΠΑ και αξιόπιστο αεροσκάφος. Σημειώνεται πως ο «ορίζοντας» που είχε τεθεί ως προς την ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών στο παρελθόν ήταν πως κατά τα τέλη του 2029- αρχές του 2030 θα έπρεπε να έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με την αντικατάσταση των πιο «ηλικιωμένων» αεροσκαφών.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

Στο πλαίσιο πρόσφατης εκδήλωσης του ΓΕΑ για την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην 112 ΠΜ στις 5 Νοεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιθεώρησε τον στόλο μεταγωγικών C-130 και C-27J, καθώς και των ελικοπτέρων Super Puma, δηλώνοντας πως η διαθεσιμότητα βρίσκεται πλέον στα 10 αεροπλάνα (5 C-130 και 5 C-27J)– στα 12, αν ληφθούν υπόψιν και άλλα δύο αεροπλάνα που βρίσκονταν σε τακτική συντήρηση- και στα 7 Super Puma (με δύο και από αυτά να βρίσκονται σε τακτική συντήρηση). Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως αυτό το επίπεδο διαθεσιμότητας αποτελεί καρπό των προσπαθειών αναγέννησης του στόλου των μεταγωγικών, δεδομένου ότι «θυμάμαι πολύ καθαρά τις ημέρες – και δεν είναι μακριά αυτές οι ημέρες – που είχαμε ένα ή κανένα C-130 και ένα ή κανένα C-27 διαθέσιμο». Παράλληλα, σημείωσε πως προχωρά συγχρόνως το πρόγραμμα προμήθειας νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών (515) και η τεχνική αναβάθμιση των 415 μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».