Πιλότοι, ιππότες Τζεντάι και σκοτεινοί Σιθ του Star Wars, ήρωες από ιαπωνικά anime και manga και αμέτρητοι λάτρεις της φαντασίας, των κόμικς και της ποπ κουλτούρας εν γένει βρέθηκαν και φέτος στην AthensCon 2025, η οποία έλαβε χώρα στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Πέρα από τα εντυπωσιακά cosplay, και το κάθε είδους υλικό από δημοφιλείς ταινίες, σειρές, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια, κόμικς κ.ο.κ, oι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν ένα μεγάλο εύρος από επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, wargames και πολλά άλλα χόμπι του «βασιλείου» της φαντασίας. Επίσης, παρόντες ήταν και τρεις «θρύλοι» της επιστημονικής φαντασίας επί της οθόνης- ο Κάσπερ Βαν Ντίεν, ο Μάικλ Άιρονσαϊντ και ο Ματ Ράιαν.

H HuffPost Greece βρέθηκε κι αυτή εκεί.

