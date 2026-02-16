Ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ, που είχε τιμηθεί με Όσκαρ για το «Tender Mercies» και ήταν υποψήφιος για τους ρόλους του σε άλλες ταινίες, μεταξύ των οποίων ο «Νονός», το «Αποκάλυψη Τώρα» και το «The Great Santini» πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε μέσω Facebook η σύζυγός του, Λουτσιάνα Ντιβάλ.

Εμβληματικός ηθοποιός μιας γενιάς η οποία περιελάμβανε τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Τζιν Χάκμαν, μπορεί να μην έγινε τόσο μεγάλος «σταρ» όσο άλλοι, μα είχε μια μοναδική ιδιότητα να «γίνεται ένα» με τους χαρακτήρες που ενσάρκωνε, η οποία τον κατέστησε έναν πραγματικό θρύλο της μεγάλης οθόνης. Ηθοποιός «μέχρι το κόκαλο», είχε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, μα είχε παίξει και στην τηλεόραση (Lonesome Dove, Broken Trail), με πέντε υποψηφιότητες για Emmy και δύο νίκες. Είχε συνεργαστεί με «ιερά τέρατα» του σινεμά, όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Τζορτζ Λούκας, ενώ έπαιζε και στο θέατρο.

Έγινε ευρύτερα γνωστός χάρη στον ρόλο του consigliere Τομ Χέιγκεν στον «Νονό», το 1976 έπαιξε ένα αδίστακτο μεγαλοστέλεχος της τηλεόρασης στο «Network» και λίγο αργότερα ενσάρκωσε μοναδικά τον συνταγματάρχη Κίλγκορ στο «Αποκάλυψη Τώρα», με τη θρυλική ατάκα «λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί». Εδραιώθηκε ως πρωταγωνιστής στο «The Great Santini» και το 1984 κέρδισε Όσκαρ για το «Tender Mercies». Το 1997 σκηνοθέτησε το «The Apostle», ενώ συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτς στην ταινία δράσης «Gone in Sixty Seconds» και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο «The Sixth Day». Το 2003 σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο «Assassination Tango» και το 2003 επέστρεψε στο γουέστερν παίζοντας στο «Open Range» του Κέβιν Κόστνερ. Έπαιξε τον στρατηγό Λη στο «Gods and Generals» και πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μάικλ Κέιν στο «Secondhand Lions». Συνέχισε να παίζει και να σκηνοθετεί ακόμα και σε μεγάλη ηλικία- ένας απότ ους τελευταίους του ρόλους ήταν το 2022, στο «The Pale Blue Eye». Η φιλμογραφία του στο IMDB έχει 146 τίτλους.

Είχε γεννηθεί το 1931 στο Σαν Ντιέγκο, γιος ενός αξιωματικού πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Σπούδασε υποκριτική κατόπιν παρότρυνσης από τους δικούς του. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, αλλά δεν απέκτησε παιδιά.