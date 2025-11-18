Από την πρώτη γραμμή ενός αιματηρού πολέμου ενάντια σε έναν ανελέητο εξωγήινο εχθρό μέχρι την υπηρεσία σε έναν στυγνό δικτάτορα στις αποικίες του Άρη, και από τις μυστικές επιχειρήσεις μιας άκρως απόρρητης υπηρεσίας μέχρι τα αεροπλανοφόρα του Top Gun και τους σκοτεινούς δρόμους και τα πεδία μάχης διαφόρων εκδοχών μιας ρημαγμένης Γης: Η φιλμογραφία του Μάικλ Άιρονσαϊντ (Michael Ironside) έχει, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, 277 ταινίες, εμφανίσεις σε σειρές και βιντεοπαιχνίδια- και, στα 75 του, έχει και 8 επερχόμενες, εν όψει της επίσκεψής του στην Αθήνα στο πλαίσιο του AthensCon 2025, στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχει φίλος του κινηματογράφου που να μην έχει δει «κάπου» τον βετεράνο Καναδό ηθοποιό- συνήθως σε ρόλους «κακού» ή «σκληρού», τόσο χάρη στο παρουσιαστικό του, όσο και στην βαθιά και πολύ χαρακτηριστική φωνή του. Για τους φίλους της Επιστημονικής Φαντασίας, ειδικότερα, είναι πραγματικός θρύλος, καθώς έχει εμφανιστεί…παντού: Υπήρξε αξιωματικός σε μονάδα του Mobile Infantry στους «Starship Troopers» (έχοντας υπάρξει πρώτα καθηγητής του πρωταγωνιστή, Τζον Ρίκο, τον οποίο ενσάρκωσε ο Κάσπερ Βαν Ντίεν, που θα είναι επίσης παρών στη φετινή AthensCon), έπαιξε μπουνιές με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην «Ολική Επαναφορά» (See you at the party, Richter!), διασταύρωσε σπαθιά με τον Κόνορ Μακλάουντ στο «Χαϊλάντερ 2», ως ο απολαυστικά παλαβός κακός Κατάνα, εκπαίδευε τον Τομ Κρουζ- Μάβερικ σε τακτικές αερομαχίας στο «Top Gun», διατέλεσε κυβερνήτης του «Seaquest», έδωσε τη φωνή του στον υπερ-κομάντο Σαμ Φίσερ στη θρυλική σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Splinter Cell», ήταν διοικητής μας στο «Command & Conquer 3- Tiberium Wars», ηγήθηκε των δυνάμεων της αντίστασης ενάντια στις μηχανές στο «Terminator: Salvation», διοικούσε αμερικανικό πολεμικό πλοίο σε μια άλλη εκδοχή της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας στο «X-Men First Class», έκανε περάσματα από τα «Stargate», «Andromeda», «ER», «Outer Limits» και πολλά πολλά άλλα μιας μακράς καριέρας που δεν χωρούν σε αυτές τις γραμμές. Στη σχετική ανακοίνωση του AthensCon χαρακτηρίζεται «αληθινός τιτάνας» της pop culture- και ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα!

Το AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια του. Θα λάβει χώρα στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου, το Κλειστό Στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο που θα μεταμορφωθεί για ακόμη μια φορά στο απόλυτο «σπίτι» των κόμικς, της φαντασίας, των ηρώων και της δημιουργικότητας. Για τρεις ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κόσμους περιπέτειας, δράσης και μυστηρίου, να συναντήσουν αγαπημένους ήρωες από ταινίες, βιβλία, κόμικς και video games, να δοκιμάσουν επιτραπέζια παιχνίδια και να συμμετάσχουν σε εντυπωσιακές παρουσιάσεις cosplay.

Πέρσι 28.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν το περσινό AthensCon, και η φετινή επετειακή διοργάνωση υπόσχεται να είναι η πιο συναρπαστική μέχρι σήμερα. Φέτος, 89 Έλληνες καλλιτέχνες – γνωστοί, καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι δημιουργοί – θα παρουσιάσουν το έργο τους, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους και τις δημιουργίες τους. Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να αγοράσουν τα έργα τους. Όσον αφορά σε διεθνείς προσκεκλημένους, φέτος το AthensCon υποδέχεται θρυλικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να τους γνωρίσει από κοντά. Ανάμεσά τους οι: Yoshitaka Amano, Bjorn Barends, Carmen Carnero, Tom DeFalco, Dan DiDio, Massimo Fecchi, Alex Horley, Doug Marcaida, Luca “Laca” Montagliani, Matt Ryan, Alex Saviuk, Marguerite Sauvage, Liam Sharp και Casper Van Dien.