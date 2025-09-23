Αξιωματούχοι της NASA είπαν την Τρίτη πως η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος «Άρτεμις» στη Σελήνη– πτήση γύρω από τη Σελήνη και πάλι πίσω- αναμένεται να εκτοξευτεί τον ερχόμενο Απρίλιο, σημειώνοντας πως θα μπορούσε εν δυνάμει η εκτόξευση να γίνει και τον Φεβρουάριο.

Το πρόγραμμα «Άρτεμις» αποσκοπεί στην επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα. Απέναντι έχει την αντίστοιχη προσπάθεια της Κίνας, που επιδιώκει προσελήνωση κοσμοναυτών (ταϊκοναυτών) το 2030. Τα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνουν προσελήνωση κατά το 2027.

Έχουν περάσει 50 χρόνια από την τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη. Η NASA σκοπεύει να στείλει τέσσερις αστροναύτες για πτήση γύρω από το φεγγάρι και πάλι πίσω μέσα σε διάστημα 10 ημερών για να δοκιμάσουν συστήματα. Η αποστολή «Άρτεμις 2» θα είναι η δεύτερη εκτόξευση στο πλαίσιο του προγράμματος «Άρτεμις», απώτερος στόχος του οποίου είναι η εδραίωση μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στην επιφάνεια της Σελήνης. Η αποστολή «Άρτεμις 1» εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022, ήταν μη επανδρωμένη και κράτησε 25 ημέρες. Ήταν επιτυχής, αν και υπήρξαν κάποια ζητήματα με τη θερμική ασπίδα του σκάφους κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, τα οποία έχουν λυθεί.

Ο πύραυλος που θα εκτοξευτεί είναι ο SLS (Space Launch System) και, όπως αναφέρθηκε, είναι έτοιμος. Αυτό που μένει είναι η ολοκλήρωση της κάψουλας Orion και η ολοκλήρωση των δοκιμών εδάφους.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC