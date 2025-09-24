Το Ozempic και άλλα παρόμοια φάρμακα έχουν βοηθήσει πολλούς να χάσουν βάρος, ωστόσο, τα κιλά συχνά επιστρέφουν μόλις σταματήσουν τις ενέσεις. Ένα νέο, πειραματικό φάρμακο υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας μια πιο μόνιμη λύση.

Φάρμακα όπως το Trulicity, το Ozempic και το Wegovy ανήκουν στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (Glucagon-like peptide-1). Αυτά δρουν, μεταξύ άλλων, επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου και ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι μόλις σταματήσει η λήψη τους, το αίσθημα κορεσμού υποχωρεί και το βάρος επανέρχεται.

Στο φετινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Βιέννη της Αυστρίας, ερευνητές από τη βιοτεχνολογική εταιρεία Resalis Therapeutics (Τορίνο, Ιταλία) παρουσίασαν ένα νέο φάρμακο απώλειας βάρους που δρα διαφορετικά. Το φάρμακο, με την ονομασία RES-010, βασίζεται σε ένα antisense oligonucleotide- ένα συνθετικό κομμάτι γενετικού υλικού– το οποίο μπλοκάρει τη δράση ενός μορίου RNA, γνωστού ως miR-22. Το φάρμακο δοκιμάζεται ήδη σε κλινικές δοκιμές φάσης 1 σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το miR-22 λειτουργεί ως «κύριος ρυθμιστής» πολλών διεργασιών που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο μεταβολισμός του λίπους, η δημιουργία και ρύθμιση των μιτοχονδρίων, καθώς και η λειτουργία και αναδιαμόρφωση του λιπώδους ιστού. Σε πειράματα με ποντίκια που έλαβαν εβδομαδιαία ένεση του φαρμάκου επί πέντε μήνες, παρατηρήθηκε απώλεια βάρους κατά 12% μεγαλύτερη σε σχέση με τα ζώα που δεν έλαβαν τη θεραπεία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο ομάδες ποντικών κατανάλωσαν τον ίδιο αριθμό θερμίδων, γεγονός που δείχνει πως το RES-010 άλλαξε τον μεταβολισμό αντί απλώς να μειώσει την όρεξη. Με άλλα λόγια, αντιμετώπισε την παχυσαρκία στη ρίζα της.

«Το RES-010 λειτουργεί επαναπρογραμματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διαχειρίζονται το λίπος και την ενέργεια», εξηγεί ο συν-συγγραφέας της μελέτης και συνιδρυτής/CEO της Resalis, Ρικάρντο Πανέλα. «Αντί να μειώνει την όρεξη, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί το λίπος, ενισχύει την παραγωγή και δραστηριότητα των μιτοχονδρίων και συμβάλλει στη μετατροπή του λευκού λίπους που αποθηκεύει ενέργεια, σε καφέ λίπος, που την καίει. Επειδή δρα σε αυτές τις θεμελιώδεις διεργασίες, η επαναπρόσληψη βάρους είναι λιγότερο πιθανή» συμπλήρωσε.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του RES-010 είναι ότι, σύμφωνα με τα πειράματα σε ζώα, στοχεύει αποκλειστικά τα λιποκύτταρα, χωρίς να επηρεάζει τον άλιπο ιστό. Αυτό το διαφοροποιεί σημαντικά από τους αγωνιστές του GLP-1, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας. Σε δοκιμές με μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, το RES-010 μείωσε το λίπος κατά 15% και την άλιπη μάζα μόλις κατά 1% σε δέκα εβδομάδες. Αντίθετα, η σεμαγλουτίδη (Ozempic) οδήγησε σε μείωση λίπους κατά 16%, αλλά και άλιπης μάζας κατά 8%.

«Η άλιπη μάζα, και ιδιαίτερα ο σκελετικός μυς, είναι καθοριστικής σημασίας για τη δύναμη, την αντοχή και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Η απώλειά της μπορεί να είναι επιβλαβής», τονίζει ο Πανέλα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, όταν τα ζώα σταμάτησαν τη θεραπεία με σεμαγλουτίδη, το βάρος τους επανήλθε. Όταν όμως είχαν λάβει συνδυαστικά σεμαγλουτίδη και RES-010, η απώλεια βάρους διατηρήθηκε ακόμη και μετά τη διακοπή των δύο φαρμάκων.

Η κλινική δοκιμή φάσης 1 του νέου φαρμάκου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολλανδία από τον Νοέμβριο του 2024, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στις αρχές του 2026.