Για αιώνες, οι φυσικοί προσπαθούν να μετρήσουν με ακρίβεια τη δύναμη της βαρύτητας, έναν θεμελιώδη αριθμό γνωστό ως «μεγάλο G». Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, τα αποτελέσματα διαφορετικών πειραμάτων δεν συμφωνούσαν ποτέ πλήρως μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα επίμονο μυστήριο: μήπως δεν κατανοούμε σωστά τα πειράματα ή μήπως η ίδια η βαρύτητα κρύβει κάτι που δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί;

Ένα νέο πείραμα δεν δίνει οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όμως η ακρίβεια και η προσοχή με την οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ίσως αποτελούν το πιο σημαντικό βήμα μέχρι σήμερα προς μια κοινά αποδεκτή τιμή.

Η δυσκολία δεν είναι τυχαία. Η βαρύτητα είναι μακράν η πιο αδύναμη από τις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, γεγονός που καθιστά τη μέτρησή της εξαιρετικά απαιτητική. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ακόμη και αν κρατάμε δύο αντικείμενα στα χέρια μας, υπάρχει μεταξύ τους βαρυτική έλξη, αλλά είναι τόσο μικρή που δεν γίνεται αντιληπτή.

Σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις, η βαρύτητα δεν μπορεί να απομονωθεί σε ένα πείραμα. Το πρόβλημα αυτό είχε αντιμετωπίσει ήδη από το 1798 ο Henry Cavendish, χρησιμοποιώντας έναν ζυγό στρέψης για να πραγματοποιήσει την πρώτη μέτρηση της δύναμης της βαρύτητας, αν και με περιορισμένη ακρίβεια.

Η βασική ιδέα είναι απλή: μια οριζόντια ράβδος, κρεμασμένη από μια λεπτή ίνα, περιστρέφεται ελάχιστα όταν κοντινά αντικείμενα την έλκουν βαρυτικά. Από αυτή την ανεπαίσθητη περιστροφή μπορεί να υπολογιστεί η δύναμη της έλξης, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από τη βαρύτητα της Γης.

Το νέο πείραμα αποτελεί μια πολύ πιο εξελιγμένη εκδοχή αυτής της προσέγγισης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν οκτώ βάρη τοποθετημένα σε δύο εξαιρετικά ακριβείς περιστρεφόμενες πλατφόρμες, τα οποία κρέμονταν από νήματα τόσο λεπτά όσο μια ανθρώπινη τρίχα. Στην ουσία, πρόκειται για μια εξαιρετικά προσεκτική επανάληψη ενός πειράματος που είχε γίνει στη Γαλλία το 2007, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η ομάδα αφιέρωσε περίπου δέκα χρόνια για να εντοπίσει και να μειώσει κάθε πιθανή πηγή σφάλματος.

Η προσέγγιση αυτή εντυπωσίασε την επιστημονική κοινότητα, καθώς θεωρείται παράδειγμα πειραματικής φυσικής στο υψηλότερο επίπεδο. Η λεπτομέρεια και η συστηματικότητα με την οποία εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μέτρηση χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.

Η τελική τιμή του «μεγάλου G» προέκυψε ως 6.67387×10⁻¹¹ μέτρα³ ανά κιλό ανά δευτερόλεπτο². Αν και είναι ελαφρώς μικρότερη από την τιμή που είχε βρεθεί το 2007, είναι αρκετά κοντά ώστε να μειώνει τις διαφορές με άλλες μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί διαχρονικά.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης ξεπερνά έναν απλό αριθμό. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μέτρηση του G αντανακλά και το πόσο καλά μπορούμε να μετρήσουμε τη φύση συνολικά. Από το πείραμα του Cavendish πριν από 230 χρόνια μέχρι σήμερα, και στο μέλλον, οι επιστήμονες συγκρίνουν την ακρίβεια των μετρήσεών τους, αποτυπώνοντας την πρόοδο της επιστήμης μέσα στον χρόνο.

Με τον εντοπισμό και τη μείωση άγνωστων μέχρι σήμερα πηγών αβεβαιότητας, το νέο πείραμα φαίνεται να φέρνει μεγαλύτερη συμφωνία ανάμεσα στις διαφορετικές μετρήσεις, κάνοντας το συνολικό τοπίο πιο αξιόπιστο.

Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο ακριβείς μετρήσεις στο μέλλον, κάτι που είναι κρίσιμο, καθώς και οι κοσμολογικές μετρήσεις γίνονται όλο και πιο ακριβείς και εξαρτώνται από την κατανόηση της βαρύτητας.

Αν τελικά υπάρχει κάτι «παράξενο» στη βαρύτητα, οι επιπτώσεις του θα εκτείνονται από τα εργαστήρια μέχρι την κλίμακα του σύμπαντος. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις σε πειραματικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες διαφορές όταν εφαρμοστούν σε κοσμικές αποστάσεις.

Παρότι οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι οι αποκλίσεις οφείλονται σε πειραματικά σφάλματα και αβεβαιότητες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η βαρύτητα να λειτουργεί διαφορετικά από ό,τι πιστεύουμε. Αν ισχύει αυτό, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες, άγνωστες μέχρι σήμερα φυσικές θεωρίες.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, ακόμη κι αν δεν ανακαλυφθεί κάτι νέο, η διερεύνηση αυτών των «ρωγμών» στη γνώση είναι απαραίτητη. Γιατί ακριβώς εκεί μπορεί να κρύβονται οι επόμενες μεγάλες ανακαλύψεις.

Με πληροφορίες από το New Scientist / Metrologia