Η κόκκινη καρδιά, το πρόσωπο που κλαίει, η φλόγα.

Αυτά είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα emojis παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ιστότοπο Emojipedia, ο ιδρυτής του οποίου Jeremy Burge καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Emoji το 2014. Η ημέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτή την καθιερωμένη πλέον μορφή επικοινωνίας στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συνομιλίες είναι η 17η Ιουλίου, μια ημερομηνία που επιλέχθηκε επειδή εμφανίζεται σε αρκετά emojis του ημερολογίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του BBC, περίπου 10 δισεκατομμύρια αποστέλλονται παγκοσμίως κάθε μέρα.

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Unicode, η μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που εγκρίνει νέους χαρακτήρες του πληκτρολογίου, αναμένεται να εγκρίνει μια νέα λίστα με emoticons. Αν εγκριθούν όλα, ο συνολικός αριθμός των emojis που θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες θα πλησιάσει τις τέσσερις χιλιάδες, 3.954 για την ακρίβεια.

Μια πρωτόγονη έκδοση των smileys δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1982 από τον Scott Fahlman, καθηγητή πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ήθελε να επικοινωνεί με κώδικα με τους συναδέλφους του.

Ωστόσο τα emoji όπως τα ξέρουμε σήμερα, με σχέδια και γραφικά, προήλθαν από την Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το πρώτο smiley δημιουργήθηκε από τον Shigetaka Kurita, ο οποίος εργαζόταν για μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια, ήταν η Apple που έκανε δημοφιλή τα emoticons, συμπεριλαμβάνοντάς τα στο iPhone κατά την κυκλοφορία του το 2008.

