Με απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου, η κυβέρνηση της χώρας πήρε υπό τον έλεγχό της την εταιρεία κατασκευής μικροκυκλωμάτων Nexperia, η οποία έχει την έδρα της στην Ολλανδία και της οποίας το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στον Κινεζικό τεχνολογικό όμιλο Wingtech από το 2019.

Η ολλανδική κυβέρνηση φέρεται να επικαλέστηκε τον νόμο περί διαθεσιμότητας αγαθών η οποία της επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρεμβαίνει στη διαχείριση ιδιωτικών εταιρειών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών διακυβεύονταν “με απαράδεκτο τρόπο” οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nexperia στην Ευρώπη, δημιουργώντας ανησυχία για τη διαθεσιμότητα μικροκυκλωμάτων που χρειάζεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η κίνηση κλιμακώνει τις τριβές μεταξύ των δυτικών χωρών και του Πεκίνου για την πρόσβαση στην ακριβή τεχνολογία, όπως οι προηγμένοι ημιαγωγοί και οι σημαντικές πρώτες ύλες.

Η Wingtech δήλωσε ότι η απόφαση “συνιστά μια πράξη υπερβολικής παρεμβολής για γεωπολιτικούς λόγους, όχι βάσει ρεαλιστικής εκτίμησης κινδύνου”. Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου εξωτερικών είπε ότι η Ολλανδία θα πρέπει να ακολουθεί “τις αρχές της αγοράς, τον δίκαιο ανταγωνισμό και τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες”.

Η Ολλανδία, μια χώρα με παραδοσιακά ανοικτή οικονομία η οποία δίνει μεγάλη σημασία στις εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες, προχώρησε σε αυτή την κίνηση ύστερα από αμερικανικές πιέσεις εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για κινδύνους στην οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης λόγω “σοβαρών ελαττωμάτων στη διοίκηση” της εταιρείας, παραγωγής μικροκυκλωμάτων που ανήκει στην κινεζική Wingtech, Η Nexperia παράγει μικροκυκλώματα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και στις ηλεκτρονικές

πιέσεις από την Ουάσιγκτον Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την ολλανδική κυβέρνηση ότι ο CEO θα πρέπει να αντικατασταθεί αν η εταιρεία θέλει να βγει από την αμερικανική λίστα με τις εταιρείες που αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια ή την εξωτερική πολιτική.

Advertisement

απαραίτητα και για την κατασκευή τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΙ

Το Δικαστήριο αμέσως καθαίρεσε τον Κινέζο Διευθύνοντα Σύμβουλο Ζανγκ Χουεζιένγκ.

Η κίνηση της Ολλανδίας ακολουθεί τις πρόσφατες περιοριστικές ενέργειες του Πεκίνου σε εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις Κίνας–Ολλανδίας, μετά από χρόνια περιορισμών στις εξαγωγές εξοπλισμού ημιαγωγών της ASML προς την Κίνα.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Financial Times, CNN, Al Jazeera)