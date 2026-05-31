Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Ολλανδία μετά από περιστατικό σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Ζάιστ, κοντά στην Ουτρέχτη, όπου Παλαιστίνια αιτούσα άσυλο καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιείται βίαια από αστυνομικούς. Η γυναίκα, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, υποστηρίζει ότι το συμβάν επηρέασε σοβαρά την υγεία της και οδήγησε σε πρόωρο τοκετό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να τη ρίχνουν στο έδαφος και στη συνέχεια να τη μετακινούν κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης, προκαλώντας έντονο δημόσιο διάλογο για την αναλογικότητα της αστυνομικής παρέμβασης.

🇳🇱: A very low and unprofessional conduct by Dutch Police Officer, Throws Pregnant Woman to Ground in Hospital.



A video from May 29, 2026, shows a Dutch police officer grabbing a pregnant woman by the arm and throwing her down during a confrontation at a hospital in Amsterdam,… pic.twitter.com/fgO9J2BARn — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας ύστερα από αναφορές για επεισόδιο που φέρεται να περιλάμβανε βανδαλισμούς και απειλές με μαχαίρι. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα για τη νομιμότητα της χρήσης βίας.

Η γυναίκα υποστηρίζει επίσης ότι επιχείρησε να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για τη συμπεριφορά των αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή επίσημες αρχές εάν υπήρξε εμπόδιο στη διαδικασία.

Οι ολλανδικές αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έλεγχο σχετικά με την επιχείρηση και τις ενέργειες των αστυνομικών, ενώ οργανώσεις και πολίτες ζητούν πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, τα βασικά διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν το οπτικό υλικό και οι καταγγελίες της οικογένειας, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα.