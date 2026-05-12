Δώδεκα εργαζόμενοι στο πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο Radboudumc στο Ναϊμέχεν της Ολλανδίας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα καθώς δεν ακολούθησαν το αυτηρό πρωτόκολλο κατά τη λήψη αίματος σε έναν ασθενή με χανταϊό.

Όπως ανέφερε το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 7 Μαΐου μετά την εκκένωσή του από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Κατά τη λήψη του αίματος του ασθενούς, ακολουθήθηκε μια τυπική διαδικασία, αντί για ένα αυστηρότερο πρωτόκολλο που απαιτείται λόγω της «φύσης του ιού».

Σύμφωνα με το Euronews, το νοσοκομείο ανέφερε επίσης ότι δεν ακολουθήθηκαν οι πιο πρόσφατοι διεθνείς κανονισμοί κατά την απόρριψη των ούρων του ασθενούς.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου θα βρίσκονται σε προληπτική καραντίνα για έξι εβδομάδες, «παρόλο που ο κίνδυνος μόλυνσης είναι χαμηλός», ανέφερε το νοσοκομείο. Ο ασθενής με χανταϊό βρίσκεται επίσης σε καραντίνα.

«Λυπούμαστε που συνέβη αυτό στο πανεπιστημιακό μας ιατρικό κέντρο. Θα διερευνήσουμε προσεκτικά την πορεία των γεγονότων για να μάθουμε από αυτό και να το αποτρέψουμε να συμβεί στο μέλλον», δήλωσε η Bertine Lahuis, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Radboudumc.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του στην Ολλανδία την Τρίτη, αφού οι τελευταίοι επιβάτες του αποβιβάστηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης εκκένωσης μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε την Κυριακή.

Η τελευταία ομάδα των 28 εκτοπισμένων ταξίδεψε με ναυλωμένα λεωφορεία στο αεροδρόμιο Tenerife South και επιβιβάστηκε σε δύο πτήσεις που προσγειώθηκαν στην Ολλανδία νωρίς την Τρίτη.

Τουλάχιστον 7 επιβάτες θετικοί στον ιό

Ένα αεροπλάνο μετέφερε κυρίως μέλη του πληρώματος, 17 Φιλιππινέζους, έναν Ολλανδό υπήκοο, έναν Γερμανό, έναν Βρετανό γιατρό και δύο επιδημιολόγους.

Φορώντας μάσκες προσώπου, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροασθενοφόρο κρατώντας λευκές σακούλες με τα υπάρχοντά τους και περπάτησαν στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν.

Τουλάχιστον επτά επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό και ένας όγδοος αναφέρεται ως «πιθανός», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τρία άτομα πέθαναν μετά την ανίχνευση του σπάνιου ιού που συνήθως μεταδίδεται μεταξύ τρωκτικών στο MV Hondius, προκαλώντας παγκόσμια πανδημία.

Δεν υπάρχουν εμβόλια ή συγκεκριμένες θεραπείες για τον ιό, αλλά οι υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός και έχουν απορρίψει τις συγκρίσεις με την πανδημία COVID-19.

Το πλοίο με ολλανδική σημαία αναμενόταν να φτάσει στο Ρότερνταμ την Κυριακή το βράδυ και θα υποβληθεί σε διαδικασίες απολύμανσης.

