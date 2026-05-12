Οι τελευταίοι επιβάτες εγκατέλειψαν το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το ξέσπασμα του επικίνδυνου χανταϊού, την ώρα που οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη τρία νέα θετικά κρούσματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το πλοίο MV Hondius αναχώρησε τη Δευτέρα 11 Μαίου από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία, αφού αποβιβάστηκαν οι έξι τελευταίοι επιβάτες -τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός-, καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες που ταξίδεψαν με το πλοίο έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο από αυτούς είχαν προσβληθεί από τον ιό. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος πολίτης, οι οποίοι είχαν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους, βρέθηκαν επίσης θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά επτά περιστατικά χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ ακόμη δύο θεωρούνται ύποπτα.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται συνήθως από τρωκτικά. Ωστόσο, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πιθανή στην περίπτωση του στελέχους Andes, το οποίο -σύμφωνα με τον ΠΟΥ-, εκτιμάται ότι προσβλήθηκαν κάποιοι από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, πόνο στην κοιλιά, εμετούς, διάρροια και δυσκολία στην αναπνοή. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι η πιθανότητα μιας ευρείας επιδημικής έξαρσης θεωρείται εξαιρετικά μικρή.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η εταιρεία Oceanwide Expeditions, που διαχειρίζεται το πλοίο, ανακοίνωσε ότι στο MV Hondius παρέμεναν συνολικά 27 άτομα, ανάμεσά τους 25 μέλη του πληρώματος και δύο εργαζόμενοι του ιατρικού προσωπικού.

Τις τελευταίες ημέρες, περισσότεροι από 90 επιβάτες του MV Hondius, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, έχουν επαναπατριστεί στις χώρες τους.

Ο Έλληνας επιβάτης στο Αττικόν

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πρόληψης και αυξημένης επιτήρησης.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι θα υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις ανά δύο ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του εφόσον δεν εμφανίσει συμπτώματα.

Η άφιξή του στη χώρα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Οι αρχές αποφάσισαν την παραμονή του σε νοσοκομείο για 45 ημέρες, επιλογή που, όπως τονίζεται, υπερβαίνει τα ισχύοντα πρωτόκολλα άλλων χωρών.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, έχει λάβει τα υψηλότερα δυνατά μέτρα προστασίας, με στόχο την πλήρη θωράκιση της δημόσιας υγείας, ακόμη και στην περίπτωση εμφάνισης νέων περιστατικών.

Όσον αφορά τη διεθνή κοινότητα, συνεχίζει τη μάχη με τον χρόνο, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκταση της πιθανής εξάπλωσης του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από BBC

