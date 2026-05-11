Η Ushuaia, η νοτιότερη πόλη της Αργεντινής γνωστή ως «Το Τέλος του Κόσμου» και πύλη προς την Ανταρκτική και την Παταγονία, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης διεθνούς συζήτησης, καθώς φέρεται να εξετάζεται ως πιθανό σημείο εκκίνησης της έξαρσης του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το πλοίο, το οποίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την περιοχή, μεταφέροντας επιβάτες και πλήρωμα από δεκάδες χώρες, έχει πλέον αγκυροβολήσει στην Τενερίφη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση των επιβατών. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής προέλευση του ιού ούτε το πώς μεταφέρθηκε στο πλοίο, οι υποψίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις.

Μία από τις θεωρίες που εξετάζονται, και η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, συνδέει πιθανή μόλυνση με χωματερή στα περίχωρα της πόλης, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και τοπικές αντιδράσεις, σύμφωνα με το BBC.

Στην Τιέρα δελ Φουέγκο δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού σε όλη την ιστορία της περιοχής, ούτε μετά το 1996 όταν η νόσος εντάχθηκε στις υποχρεωτικά δηλούμενες ασθένειες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Νέα δεδομένα για συγκεκριμένο είδος τρωκτικού

Επισημαίνεται ότι η περιοχή δεν διαθέτει το συγκεκριμένο είδος τρωκτικού που μεταδίδει τον ιό, ενώ οι κλιματικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από την υπόλοιπη Παταγονία. Επιπλέον, ως νησιωτική περιοχή, θεωρείται γεωγραφικά απομονωμένη από πιθανή εξάπλωση.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδα ειδικών στην περιοχή για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ίχνη χανταϊού ή αν το συγκεκριμένο τρωκτικό έχει φτάσει εκεί.

Η ομάδα θα συνεργαστεί με τοπικούς βιολόγους για τον εντοπισμό τρωκτικών στη χωματερή και τον έλεγχό τους για τον ιό. Ωστόσο, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση, οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη φτάσει. Όταν το BBC επισκέφθηκε το σημείο, δεκάδες πουλιά πετούσαν πάνω από σωρούς απορριμμάτων και δεν υπήρχε ένδειξη ενεργής έρευνας.

Πηγή: Reuters

Σύμφωνα με ειδικούς, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς τα οικοσυστήματα μεταβάλλονται και επηρεάζουν την εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων. Ορισμένα είδη τρωκτικών που παλαιότερα εντοπίζονταν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές έχουν πλέον επεκταθεί σε άλλες επαρχίες, όπου συνυπάρχουν με φορείς ασθενειών, αυξάνοντας την ανάγκη για συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχο.

Επιστημονικό αλλά και οικονομικό το διακύβευμα

Η κατάσταση στην Τιέρα δελ Φουέγκο έχει και οικονομική διάσταση, καθώς η περιοχή στηρίζεται σε δραστηριότητες όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων, η αλιεία και κυρίως ο τουρισμός. Το λιμάνι της Ουσουάια αποτελεί βασικό σημείο αναχώρησης για κρουαζιέρες προς την Ανταρκτική, με εκατοντάδες αφίξεις ετησίως.

Παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί διεθνώς, δεν έχουν σημειωθεί ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά, με την τοπική αγορά να επιδιώκει να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη της περιοχής.

Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το ταξίδι των επιβατών σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, βασιζόμενες σε στοιχεία εισόδου και εξόδου από τα σύνορα. Με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο επώασης, θεωρείται πιθανότερο η μόλυνση να συνέβη στην Αργεντινή, ενδεχομένως σε ορεινές περιοχές της Παταγονίας εβδομάδες πριν την κρουαζιέρα.

Το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, από την πλευρά του, δεν έχει διατυπώσει μια οριστική θεωρία. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, καταρχήν, ότι οι μολύνσεις συνέβησαν στην Τιέρα δελ Φουέγκο, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη: από τότε που ο χανταϊός έγινε υποχρεωτικώς δηλούμενη ασθένεια, δεν έχει καταγραφεί ποτέ κανένα κρούσμα στην επαρχία», ανέφερε.

(Με πληροφορίες από BBC)

