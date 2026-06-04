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Το Ρότερνταμ έγινε η πρώτη πόλη στην Ολλανδία που εγκατέστησε κάμερες κυκλοφορίας με δυνατότητα ανίχνευσης θορύβου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την υπερβολική και ενοχλητική ηχορύπανση από τα οχήματα. Οι πρώτες συσκευές τοποθετήθηκαν στις περιοχές Haagseveer, στο κέντρο της πόλης, και Strevelsweg, στο νότιο τμήμα του Ρότερνταμ, σύμφωνα με το Rijnmond.

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια μέχρι η πόλη να αποκτήσει τη δυνατότητα επιβολής προστίμων, όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα κυκλοφορίας.

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Το πιλοτικό πρόγραμμα, που ξεκίνησε την Πέμπτη, στοχεύει στους λεγόμενους «αντικοινωνικούς οδηγούς», καταγράφοντας οχήματα που ξεπερνούν το όριο θορύβου των 80 ντεσιμπέλ. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου στον θόρυβο μιας ηλεκτρικής σκούπας ή ενός μπλέντερ σε λειτουργία μέσα σε κλειστό χώρο, ή ακόμη και ενός εμπορικού τρένου που διέρχεται σε μεγαλύτερη απόσταση.

Όταν το όριο ξεπερνιέται, το σύστημα αποθηκεύει εικόνες του οχήματος, ώστε να μπορεί να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση των περιστατικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Εισαγγελία της Ολλανδίας. Μέχρι σήμερα, οι οδηγοί που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο μόνο εφόσον εντοπιστούν επ’ αυτοφώρω από τις αρμόδιες αρχές.

Με τη χρήση ενός συστήματος που συνδυάζει τη μέτρηση του θορύβου με την καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας, οι αρχές ενδέχεται στο μέλλον να μην χρειάζεται να βρίσκονται φυσικά στο σημείο για να διαπιστώνουν την παράβαση και να επιβάλλουν κυρώσεις.

Ο δήμος αναφέρει ότι έχει δεχθεί πολυάριθμες καταγγελίες από κατοίκους και επαγγελματίες για ηχορύπανση και περιττή όχληση που προκαλείται από θορυβώδη οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα Επιβολής του Νόμου και Κινητικότητας, Πασκάλ Λάνσινκ-Μπαστεμάιερ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε πολλές περιοχές της πόλης, κάτοικοι και επιχειρηματίες έχουν φτάσει στα όριά τους εξαιτίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που επιταχύνουν απότομα, θορυβωδών εξατμίσεων και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο».

Και πρόσθεσε: «Με αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία κάνουμε το επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στους δρόμους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη».