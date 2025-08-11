Οι Περσείδες αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους το βράδυ της 12ης προς 13η Αυγούστου, ωστόσο η παρατήρηση ενδέχεται να επηρεαστεί από τη φωτεινότητα του ουρανού.

Η καλύτερη στιγμή για να την παρατηρήσετε είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, πριν ανατείλει το φεγγάρι.

Αν και οι φετινές συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές για την παρατήρηση των Περσείδων- της πιο θεαματικής βροχής μετεωριτών του καλοκαιριού- το φαινόμενο παραμένει ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Παρά τη φωτεινότητα της Σελήνης, που αναμένεται να μειώσει την ορατότητα, οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν δεκάδες διάττοντες αστέρες, ειδικά κατά την κορύφωση του φαινομένου, τις πρώτες ώρες της 12ης και 13ης Αυγούστου. Οι Περσείδες ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η κορύφωση της φετινής βροχής Περσείδων αναμένεται να σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα). Η ιδανική στιγμή για παρατήρηση είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, πριν την ανατολή της Σελήνης ή όταν αυτή βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Ωστόσο, το φαινόμενο χαρακτηρίζεται συχνά από αυξημένη δραστηριότητα και πέραν της κορύφωσης, γεγονός που σημαίνει ότι και οι νύχτες πριν και μετά τις 12 Αυγούστου προσφέρουν καλές πιθανότητες για θέαση.

Η βροχή των Περσείδων είναι στην πραγματικότητα μια βροχή μετεώρων (κοινώς “πεφταστέρια”), τα οποία συνήθως αρχίζουν να παρατηρούνται γύρω στις 17 Ιουλίου και τελειώνουν γύρω στις 24 Αυγούστου. Ονομάζεται επίσης “Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου” λόγω της εγγύτητας του μεγίστου της στις 10 Αυγούστου, ημέρα γιορτής του ομώνυμου μάρτυρα.

Look up!

On August 12 & 13, 2025, the Perseids Meteor Shower will grace the night sky with up to 60 meteors per hour.



Born from debris left behind by Comet Swift-Tuttle.



Best viewing: From a dark location after midnight. pic.twitter.com/5MjsrGJswT — Leo Sky Africa. (@LeoSkyAfrica) August 11, 2025

Οι Περσείδες είναι ορατές από όλο το βόρειο ημισφαίριο. Οι ταχύτητες αυτών των μετεώρων μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο και ο ρυθμός δραστηριότητάς τους μπορεί να φτάσει τα 200 μετεωρίδια ανά ώρα, αν και το σύνηθες υπό βέλτιστες συνθήκες είναι να παρατηρούνται μεταξύ 80 και 100, κάτι που αναμένεται φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πλανηταρίου της Μαδρίτης. Η υψηλή δραστηριότητά της, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες του καλοκαιριού, καθιστούν αυτή τη βροχή μετεώρων την πιο δημοφιλή και την πιο εύκολα παρατηρήσιμη από εκείνες που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς να δείτε τις Περσείδες



Η παρατήρηση των Περσείδων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο με σκοτεινό ουρανό, μακριά από τα φώτα της πόλης. Ιδανικά, επιλέξτε ένα ανοιχτό μέρος χωρίς εμπόδια στον ορίζοντα, όπως κτίρια, δέντρα ή βουνά, και αποφύγετε τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, καθώς περιορίζουν το οπτικό πεδίο. Παρότι τα μετέωρα φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα, είναι ορατά σε διάφορα σημεία του ουρανού. Για καλύτερη εμπειρία, στρέψτε το βλέμμα προς τις σκοτεινότερες περιοχές, στην αντίθετη κατεύθυνση από το φεγγάρι.

Ο πιο άνετος τρόπος για να απολαύσετε τη βροχή των Περσείδων είναι να ξαπλώσετε και να αφήσετε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Η προσαρμογή διαρκεί περίπου 30 λεπτά, επομένως καλό είναι να αποφύγετε τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων φωτεινών οθονών, καθώς το φως μπορεί να μειώσει σημαντικά την ικανότητα νυχτερινής όρασης.

Ο αριθμός των μετεωριτών που είναι ορατοί κάθε ώρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Σε σκοτεινό ουρανό, με τον αστερισμό του Περσέα ψηλά στον ορίζοντα, οι διάττοντες αστέρες μπορεί να ξεπεράσουν τους εκατό ανά ώρα. Ωστόσο, η ένταση του φαινομένου είναι απρόβλεπτη, καθώς η πυκνότητα των υπολειμμάτων που αφήνει πίσω του ο κομήτης μεταβάλλεται, κάνοντας τις προβλέψεις για τον ρυθμό εμφάνισης των μετεωριτών συχνά αναξιόπιστες.

Απομεινάρια του κομήτη Swift-Tuttle



Αν και συνήθως αποκαλούνται “πεφταστέρια”, οι Περσείδες είναι απομεινάρια του κομήτη Swift-Tuttle, ο οποίος ταξιδεύει γύρω από τον ήλιο σε τροχιά 133 ετών. Ο ίδιος ο κομήτης ήταν για τελευταία φορά ορατός από τη Γη το 1992 και δεν θα περάσει ξανά από εκεί μέχρι το 2125.

Η βροχή μετεωριτών συμβαίνει όταν η Γη διασταυρώνεται με την τροχιά γεμάτη από πάγο, σκόνη και πετρώματα που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης καίγονται λόγω της τριβής με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά φωτεινά ίχνη στον ουρανό- φαινόμενο που στην επιστημονική ορολογία ονομάζεται μετέωρο.

Πηγή: European Perspective

