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Παρά την καταστροφή της κάψουλας λόγω της τεράστιας πίεσης πριν από την προσεδάφιση, η αποστολή κατέγραψε κρίσιμα δεδομένα για τη χημική σύσταση και τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Τα στοιχεία αποκάλυψαν μια αφιλόξενη ατμόσφαιρα κυριαρχούμενη από διοξείδιο του άνθρακα, ενισχύοντας την κατανόηση για το ακραίο φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη.

Η επιτυχία της αποστολής, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του αμερικανικού σκάφους Mariner 5, οδήγησε σε σπάνια επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής.

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τη βάση για μελλοντικές επιτυχημένες προσεδαφίσεις και την καλύτερη γνώση της γεωλογικής και κλιματικής εξέλιξης της Αφροδίτης.

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Η 18η Οκτωβρίου 1967 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος. Εκείνη την ημέρα, το σοβιετικό διαστημόπλοιο Venera 4 έφτασε στην Αφροδίτη, τον δεύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, μεταφέροντας επιστημονικά όργανα που θα αποκάλυπταν για πρώτη φορά τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τα πυκνά σύννεφά της.

Ήταν η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ανταγωνίζονταν όχι μόνο για την κατάκτηση της Σελήνης, αλλά και για την εξερεύνηση των άλλων πλανητών.

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Η Αφροδίτη αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Επειδή καλύπτεται μόνιμα από πυκνά νέφη, οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν την επιφάνειά της με τα συνηθισμένα οπτικά τηλεσκόπια. Για δεκαετίες είχαν διατυπωθεί θεωρίες για έναν θερμό, υγρό κόσμο, ενδεχομένως με ωκεανούς ή ακόμη και με μορφές ζωής.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

Η αποστολή που ταξίδεψε εκατομμύρια χιλιόμετρα

Το Venera 4 εκτοξεύθηκε στις 12 Ιουνίου 1967 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν, που τότε αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης.

Το όνομα «Venera» σημαίνει Αφροδίτη στα ρωσικά. Η αποστολή εντασσόταν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης του πλανήτη, με διαδοχικές εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων.

Το Venera 4 είχε μάζα περίπου 1.100 κιλών κατά την εκτόξευση και μετέφερε μία ειδική κάψουλα καθόδου, βάρους περίπου 383 κιλών, σχεδιασμένη για να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.

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Το ταξίδι διήρκεσε 128 ημέρες. Η αναφερόμενη διαδρομή των περίπου 350 εκατομμυρίων χιλιομέτρων δεν πρέπει να συγχέεται με την ευθεία απόσταση Γης και Αφροδίτης. Τα διαστημόπλοια ακολουθούν τροχιές γύρω από τον Ήλιο, ώστε να συναντήσουν τον πλανήτη στη σωστή θέση και χρονική στιγμή.

Η κάψουλα διέθετε ειδική θερμική προστασία, αλεξίπτωτο, ραδιοπομπό και επιστημονικά όργανα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της πίεσης, της πυκνότητας και της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας.

Στις 18 Οκτωβρίου εισήλθε στην ατμόσφαιρα με τεράστια ταχύτητα. Μετά την αρχική επιβράδυνση άνοιξε το αλεξίπτωτο και άρχισε να κατεβαίνει, στέλνοντας πολύτιμα στοιχεία στη Γη.

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Οι επιστήμονες παρακολουθούσαν τις μετρήσεις, διαπιστώνοντας ότι η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα πυκνότερη και θερμότερη.

Τελικά, το σκάφος σταμάτησε να μεταδίδει σε ύψος περίπου 25 χιλιομέτρων από την επιφάνεια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, δεν άντεξε την τεράστια πίεση και καταστράφηκε πριν προσεδαφιστεί.

Τι ανακάλυψε το Venera 4

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Το σημαντικότερο επιστημονικό επίτευγμα ήταν η άμεση ανάλυση της ατμόσφαιρας.

Τα όργανα έδειξαν ότι κυριαρχούσε το διοξείδιο του άνθρακα, σε ποσοστό περίπου 90% έως 95% σύμφωνα με τις αρχικές μετρήσεις. Οι μεταγενέστερες αποστολές προσδιόρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύσταση.

Οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις που κατέγραφε η κάψουλα αυξάνονταν δραματικά όσο πλησίαζε την επιφάνεια.

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Το Venera 4 δεν έφτασε στο έδαφος ούτε φωτογράφισε το τοπίο. Παρ’ όλα αυτά, απέδειξε ότι μπορούσε να πραγματοποιηθεί απευθείας επιστημονική έρευνα μέσα στην ατμόσφαιρα ενός άλλου πλανήτη.

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Η επιτυχία του ήταν καθοριστική για τον σχεδιασμό ισχυρότερων σκαφών, ικανών να αντέξουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση και θερμότητα.

Η Αφροδίτη, η δίδυμη αδελφή της Γης που έγινε ένας αφιλόξενος πλανήτης

Η Αφροδίτη συχνά χαρακτηρίζεται δίδυμη αδελφή της Γης. Οι δύο πλανήτες έχουν παρόμοιο μέγεθος, μάζα και βραχώδη σύσταση. Όμως οι συνθήκες στην επιφάνειά τους είναι εντελώς διαφορετικές.

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Μέση θερμοκρασία επιφάνειας

464°C

Αρκετή για να λιώσει ο μόλυβδος

Ατμοσφαιρική πίεση

92 φορές

Περίπου όσο στη Γη σε βάθος 900 μέτρων στη θάλασσα

Διάμετρος

12.104 χλμ.

Περίπου 95% της γήινης

Ένα έτος

225 ημέρες

Σε γήινες ημέρες

Στοιχεία NASA για την Αφροδίτη.

Γιατί είναι θερμότερη ακόμη και από τον Ερμή

Ο Ερμής βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο. Κι όμως, η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.

Η εξήγηση βρίσκεται στην ατμόσφαιρά της, η οποία αποτελείται κατά περίπου 96,5% από διοξείδιο του άνθρακα και κατά 3,5% από άζωτο.

Το διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύει τη θερμική ακτινοβολία, προκαλώντας ένα ακραίο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι, η επιφάνεια διατηρείται σε θερμοκρασίες περίπου 460–470 βαθμών Κελσίου, ανεξάρτητα από το αν επικρατεί ημέρα ή νύχτα.

Τα σύννεφα της Αφροδίτης περιέχουν σταγονίδια θειικού οξέος. Επομένως, ακόμη και η ατμόσφαιρά της είναι χημικά εξαιρετικά εχθρική.

Η πίεση στην επιφάνεια είναι περίπου 92 φορές μεγαλύτερη από τη γήινη. Ένας άνθρωπος χωρίς προστασία δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ούτε για ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκεί όπου η ημέρα διαρκεί περισσότερο από τον χρόνο

Η Αφροδίτη παρουσιάζει ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα του ηλιακού μας συστήματος.

Χρειάζεται περίπου 243 γήινες ημέρες για να πραγματοποιήσει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά της, αλλά μόλις 225 ημέρες για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο.

Επομένως, η περιστροφή της διαρκεί περισσότερο από το έτος της.

Επιπλέον, περιστρέφεται αντίστροφα από τη Γη και τους περισσότερους πλανήτες. Αν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τον ουρανό από την επιφάνειά της, ο Ήλιος θα ανέτελλε στη δύση και θα έδυε στην ανατολή.

Ωστόσο, το χρονικό διάστημα από μία ανατολή του Ήλιου έως την επόμενη είναι περίπου 117 γήινες ημέρες, εξαιτίας του συνδυασμού περιστροφής και περιφοράς.

Η Αφροδίτη δεν διαθέτει φυσικούς δορυφόρους ούτε δακτυλίους.

Βουνά, ηφαίστεια και τεράστιες πεδιάδες

Η Αφροδίτη διαθέτει στερεή, βραχώδη επιφάνεια, με εκτεταμένες ηφαιστειακές πεδιάδες, ορεινούς όγκους, κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που μαρτυρούν ένα εξαιρετικά δραστήριο παρελθόν.

Ένα από τα εντυπωσιακότερα χαρακτηριστικά της είναι το Maxwell Montes, ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της, που υψώνεται περίπου 11 χιλιόμετρα πάνω από τη μέση στάθμη αναφοράς του πλανήτη.

Υπάρχουν επίσης τεράστιες ηφαιστειακές δομές. Η επιστημονική έρευνα έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν ανήκει αποκλειστικά στο μακρινό παρελθόν, αλλά συνεχίζεται και στη σύγχρονη γεωλογική εποχή.

Η Αφροδίτη δεν διαθέτει ωκεανούς στην επιφάνειά της. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα είναι αν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχε υγρό νερό και αν οι συνθήκες ήταν περισσότερο φιλικές προς τη ζωή.

Από το Venera 4 στις πρώτες φωτογραφίες ενός άλλου πλανήτη

Το Venera 4 άνοιξε τον δρόμο για μία σειρά εντυπωσιακών σοβιετικών επιτευγμάτων.

Το 1970, το Venera 7 έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος που πραγματοποίησε επιτυχημένη προσεδάφιση σε άλλον πλανήτη και μετέδωσε στοιχεία από την επιφάνειά του.

Το 1972, το Venera 8 συνέχισε τις μετρήσεις.

Το 1975, τα Venera 9 και Venera 10 έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια της Αφροδίτης. Οι εικόνες αποκάλυψαν ένα πετρώδες, αφιλόξενο τοπίο, με βράχους και σχετικά επίπεδες εκτάσεις.

Το 1982, το Venera 13 μετέδωσε έγχρωμες πανοραμικές εικόνες. Κατάφερε να λειτουργήσει στην επιφάνεια για 127 λεπτά, παρότι είχε σχεδιαστεί για πολύ μικρότερη διάρκεια.

Οι Αμερικανοί έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα

Η ιστορία του Venera 4 έχει και μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή του Ψυχρού Πολέμου.

Στις 19 Οκτωβρίου 1967, μόλις μία ημέρα μετά την είσοδο του σοβιετικού σκάφους στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, το αμερικανικό Mariner 5 πέρασε κοντά από τον πλανήτη.

Το αμερικανικό σκάφος πραγματοποίησε μετρήσεις από απόσταση, ενώ το σοβιετικό είχε πραγματοποιήσει απευθείας μετρήσεις μέσα στην ατμόσφαιρα.

Τα δεδομένα των δύο αποστολών αλληλοσυμπληρώθηκαν. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 1968, Αμερικανοί και Σοβιετικοί επιστήμονες συναντήθηκαν στην Αριζόνα, αντάλλαξαν επιστημονικά στοιχεία και προχώρησαν σε κοινή δημοσίευση αποτελεσμάτων.

Μέσα στον σκληρό ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων, η επιστημονική συνεργασία είχε βρει τον δικό της δρόμο.

Υπάρχει πιθανότητα ζωής στην Αφροδίτη;

Στην επιφάνεια, οι γνωστές συνθήκες καθιστούν εξαιρετικά απίθανη την ύπαρξη ζωής όπως την αντιλαμβανόμαστε στη Γη.

Όμως σε υψόμετρο περίπου 50 χιλιομέτρων, οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις είναι πολύ πιο ήπιες. Αυτό έχει οδηγήσει επιστήμονες να εξετάζουν θεωρητικά τη δυνατότητα ύπαρξης μικροβιακής ζωής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα.

Η παρουσία θειικού οξέος, η ελάχιστη διαθεσιμότητα νερού και η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία αποτελούν σοβαρά εμπόδια.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ανακάλυψη ζωής στην Αφροδίτη. Ούτε οι συζητήσεις για πιθανές χημικές βιοϋπογραφές, όπως η φωσφίνη, συνιστούν απόδειξη ύπαρξης οργανισμών.

Το μεγάλο μάθημα της Αφροδίτης για τη Γη

Η εξερεύνηση της Αφροδίτης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για την κατανόηση της κλιματικής εξέλιξης των πλανητών.

Δύο κόσμοι με παρόμοιο μέγεθος και βραχώδη σύσταση ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές πορείες. Στη Γη αναπτύχθηκαν ωκεανοί και ζωή. Στην Αφροδίτη επικράτησε ένα ακραίο θερμοκηπιακό περιβάλλον.

Οι επιστήμονες ερευνούν πώς ακριβώς συνέβη αυτή η απόκλιση, ποιος ήταν ο ρόλος του νερού, της ηφαιστειακής δραστηριότητας και της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η Αφροδίτη δεν αποτελεί απλή πρόβλεψη για το μέλλον της Γης. Οι δύο πλανήτες έχουν διαφορετικές συνθήκες και ιστορίες. Ωστόσο, η μελέτη της αποκαλύπτει πόσο καθοριστική μπορεί να γίνει η εξέλιξη της ατμόσφαιρας για την τύχη ενός ολόκληρου πλανήτη.

Και όλα αυτά άρχισαν να αποκαλύπτονται με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στις 18 Οκτωβρίου 1967, όταν μία μικρή σοβιετική κάψουλα βυθίστηκε στα σύννεφα της Αφροδίτης και, προτού καταστραφεί, έστειλε στη Γη στοιχεία από έναν κόσμο που κανένας άνθρωπος δεν είχε αντικρίσει.

Εκείνη η αποστολή δεν κατέκτησε την επιφάνεια του πλανήτη. Κατέκτησε όμως κάτι εξίσου σημαντικό: την πρώτη άμεση επιστημονική γνώση της ατμόσφαιράς του.

Πηγές: NASA Science, NASA History, NASA National Space Science Data Center, European Space Agency (ESA). Τα στοιχεία για την αποστολή και τον πλανήτη διασταυρώθηκαν με τις δημοσιεύσεις των παραπάνω οργανισμών.